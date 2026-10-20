{"_id":"6ad7470e4a6f1728930b6834","slug":"tamil-actor-karthik-sabesh-dies-at-37-days-after-uncle-devas-death-he-was-son-of-music-director-sabesh-2026-10-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कार्तिक सबेश: तमिल अभिनेता का हुआ निधन, 37 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा; संगीतकार देवा से था खास रिश्ता","category":{"title":"South Cinema","title_hn":"साउथ सिनेमा","slug":"south-cinema"}}

विज्ञापन



तमिल अभिनेता कार्तिक सबेश का बीते कल निधन हो गया। वह 37 वर्ष के थे। वह संगीत निर्देशक सबेश के बेटे और दिवंगत संगीतकार देवा के भतीजे थे। वह कुछ समय से अस्वस्थ थे। हाल ही में उन्हें इलाज के लिए चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां सोमवार को उनका निधन हो गया।

Trending Videos

विज्ञापन

विज्ञापन

कब होगा अंतिम संस्कार?

कार्तिक का अंतिम संस्कार मंगलवार शाम को चेन्नई में होगा। उनका पार्थिव शरीर चेन्नई स्थित उनके आवास पर रखा गया है, जहां लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी राम्या कार्तिक और दो बेटियां हैं।



कार्तिक का करियर

अपने अभिनय करियर में कार्तिक सबेश ने 'दम', 'वल्लवन', 'पट्टथु यानाई' और 'कुलिर 100' जैसी कई तमिल फिल्मों में काम किया।

विज्ञापन

देवा ने 400 से अधिक फिल्मों के लिए दिया संगीत

दिग्गज संगीत निर्देशक देवा का शनिवार, 17 अक्तूबर को निधन हो गया। उनके निधन से तमिल फिल्म उद्योग शोक में डूब गया। 'थेनिसाई थेन्द्रल' के नाम से मशहूर देवा ने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा की 400 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत दिया था।