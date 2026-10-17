कंपोजर देवा का निधन: श्रद्धांजलि देने पहुंचे रजनीकांत, सीएम विजय को लगा सदमा; राजकीय सम्मान से होगी विदाई
Deva Passed Away: मशहूर म्यूजिक कंपोजर और सिंगर देवा के निधन के बाद साउथ के कई कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अभिनेता रजनीकांत उनके घर पर पहुंचे हैं।
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सीएम विजय ने जताया दुख
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय दिवंगत संगीतकार देवा के घर पहुंचे हैं। अभिनेता ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और गहरा दुख व्यक्त किया है। तमिलनाडु सीएमओ के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जारी एक बयान में कहा गया, 'तमिल सिनेमा के अनूठे संगीतकार थिरु देवा के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है और बहुत दुख हुआ है। उन्होंने अपने लोक गीतों से आम लोगों का दिल जीत लिया था। देवा, जिन्हें 'कलैममणि' सहित कई पुरस्कार मिले थे, उनका संगीत सफर और उनके गीत हमेशा फिल्म संगीत के इतिहास में जीवित रहेंगे। उनका जाना तमिल सिनेमा के लिए एक ऐसी क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मैं संगीतकार थिरु देवा के परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, फिल्म उद्योग के साथियों और उनके संगीत प्रेमियों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।'
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Chief Minister Vijay paid his respects to music director Deva at his residence in T. Nagar after his demise. https://t.co/wQLupdtERQ
विज्ञापनविज्ञापन— ANI (@ANI) October 17, 2026
संगीतकार को मिलेगा राजकीय सम्मान
दिवंगत संगीतकार के सम्मान में, तमिलनाडु सरकार उन्हें राजकीय सम्मान देगी। तमिलनाडु सीएमओ ने कहा, 'तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने घोषणा की है कि सरकार संगीतकार देवा की अंतिम यात्रा के दौरान उन्हें राजकीय सम्मान देगी।'
म्यूजिक कंपोजर देवा के निधन पर तमिलनाडु के मंत्री राजमोहन ने कहा, 'संगीतकार देवा का अंतिम संस्कार उनके गृहनगर वेल्लोर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।'
இசையமைப்பாளர் திரு.தேவா அவர்களின் இறுதிப் பயணத்திற்கு அரசு மரியாதை மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் அறிவிப்பு https://t.co/EZUhntLisP— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 17, 2026
VIDEO | Chennai: “Music composer Deva's last rites to be performed in his hometown in Vellore with full state honours,” says Tamil Nadu Minister Rajmohan. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/iAuTreHDEt— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026
रजनीकांत पहुंचे देवा के घर
सुपरस्टार रजनीकांत शनिवार को दिग्गज संगीतकार देवा के घर पहुंचे। रजनीकांत संगीतकार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। देवा के घर से सामने आई तस्वीरों में अभिनेता को दिवंगत संगीतकार को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हुए देखा जा सकता है। देवा ने सुपरस्टार की कई फिल्मों के लिए संगीत दिया था, जिनमें 'अन्नामलाई' (1992), 'बाशा' (1995) और 'अरुणाचलम' (1997) जैसी फिल्में शामिल हैं।
மறைந்த இசையமைப்பாளர் தேவா உடலுக்கு நடிகர் ரஜினிகாந்த் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார் #Rajinikanth | #RIPDeva | #Deva | #MusicDirector https://t.co/t7ffL0Sibz— PttvOnlinenews (@PttvNewsX) October 17, 2026
सोशल मीडिया पर रजनीकांत का एक वीडियो वायरल है। इसमें देखा जा सकता है कि अभिनेता देवा के घर पहुंचे हैं। उन्होंने उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की है। उन्होंनें सबको सांत्वना भी दी है। उन्होंने देवा के आखिरी दर्शन भी किए हैं।
देवा ने बनाया रजनीकांत का 'टाइटल कार्ड'
देवा ने सुपरस्टार रजनीकांत के लिए वह मशहूर 'टाइटल कार्ड' संगीत तैयार किया था, जिसका इस्तेमाल आज भी अभिनेता की फिल्मों की शुरुआत में किया जाता है। ये कार्ड पिछले 34 वर्षों से रजनीकांत की हर फिल्म में दिखाया जा रहा है।
ரஜினியின் டைட்டில் கார்டுக்கு மாஸ் BGM கொடுத்தவர் #MusicDirector | #Deva | #Rajinikanth | #TitleCard | #PolimerNews https://t.co/EUzu1Scmos— Polimer News (@polimernews) October 17, 2026
अभिनेता कमल हासन, जिन्होंने दिवंगत संगीतकार के साथ काफी काम किया था, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'मेरे प्यारे भाई देवा के निधन की खबर चौंकाने वाली है। वे एक जीवंत इंसान थे, जो हमेशा उत्साह और जोश से भरे रहते थे। उन्हें हंसी-मजाक और खुलकर हंसना बहुत पसंद था। 'अव्वई शनमुगी', 'पम्मल के. संबंधम' और 'पंचतंत्रम' जैसी फिल्मों में साथ काम करने के दौरान बिताए गए खुशनुमा पल याद आ रहे हैं। उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।'
அன்புச் சகோதரர் தேவா மறைந்துவிட்டார் என்கிற செய்தி அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. உற்சாகமும் துறுதுறுப்பும் சிறு நகைச்சுவைக்கும் பெரிதாகச் சிரிக்கும் இயல்பும் கொண்டு வளையவந்தவர். அவ்வை சண்முகி, பம்மல் கே சம்பந்தம், பஞ்சதந்திரம் படங்களில் நாங்கள் இணைந்து வேலை செய்த காலங்களின் கலகலப்பு நினைவில் எழுகிறது. அவருக்கு என் அஞ்சலி. அவரது குடும்பத்தாருக்கும் என் ஆறுதல்களும் இரங்கல்களும்.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) October 17, 2026
पूर्व सीएम स्टालिन
दिग्गज संगीतकार को याद करते हुए तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक्स पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। स्टालिन ने लिखा, 'देवा के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा। देवा का दिल बहुत साफ और निश्छल था। वह ईर्ष्या, धोखे या चालाकी से कोसों दूर थे। उन्होंने 'गाना' शैली को मुख्यधारा के फिल्मी संगीत में लाने में अहम भूमिका निभाई। एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से चेन्नई आकर, वे दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के प्रमुख संगीत निर्देशकों में से एक बने और कई लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बन गए। उन्होंने कई बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों के लिए संगीत दिया और उनकी सफलता में अहम योगदान दिया।'
தேனிசைத் தென்றல் தேவா அவர்களின் இல்லத்தில் முதல் ஆளாய் தலைவர் அவர்கள்..!!❤️🙏 #Deva #RIPDeva https://t.co/x0ymNGgOhE— வழக்கறிஞர் கவிஸ்ரீ. தினேஷ் (@kavisriofficial) October 17, 2026
தேனிசைத் தென்றல் தேவா அவர்களின் மறைவுச்செய்தி கேட்டு மிகுந்த அதிர்ச்சிக்குள்ளானேன். பொறாமை, வஞ்சகம், சூது வாது ஏதுமறியாத வெள்ளை மனம் கொண்டவர் தேவா. கானா வகைமைப் பாடல்களைத் திரையிசையில் பெரிய அளவில் புகுத்தி, கானா என்றாலே தேவாதான் என அறியப்பட்டவர். எளிமையான கிராமத்துப் பின்னணியில் இருந்து சென்னைக்கு வந்து, தென்னிந்தியத் திரையுலகின் முன்னணி இசையமைப்பாளராக உயர்ந்து எத்தனையோ பேருக்கு ஆதர்சமாகத் திகழ்ந்தவர். உச்ச நட்சத்திரங்கள் அனைவரது திரைப்படங்களுக்கும் இசையமைத்து, அவற்றின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர். குறிப்பாக, சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடன் தேவா அவர்கள் இணைந்து பணியாற்றிய அண்ணாமலை, பாட்ஷா, அருணாசலம் ஆகிய திரைப்படங்களின் பாடல்கள் பெருவெற்றியை ஈட்டின. இன்றளவும், தேவா அவர்களின் இசையோடுதான் ரஜினிகாந்த் அவர்களின் பெயர் திரையில் தோன்றுகிறது என்பதில் இருந்தே அதன் வீச்சை உணர்ந்துகொள்ளலாம். நான் ஆட்டோக்காரன் ஒலிக்காத ஆட்டோ ஸ்டாண்டுகளே தமிழ்நாட்டில் இருக்காது. கலைஞானி கமலஹாசன் அவர்களது அவ்வை சண்முகி, பஞ்சதந்திரம் போன்ற நகைச்சுவைப் படங்களிலும் தனது முத்திரையைப் பதித்துள்ளார். ரஜினி, கமல் மட்டுமல்லாமல், கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கும் பாசமுள்ள பாண்டியரே உள்ளிட்ட பல வெற்றிப்பாடல்களை தேவா அளித்திருக்கிறார். குறிப்பாக, வாராரு அழகர் வாராரு என்ற தேவாவின் பாடல் இல்லாத சித்திரைத் திருவிழாவை மதுரைக்காரர்களால் நினைத்துப் பார்க்கவே முடியாது. நாயகர்களுக்கான mass பாடல்கள் மட்டுமின்றி, மனதை வருடும் மெல்லிசைப் பாடல்களிலும் தேவாவுக்கு நிகர் தேவாதான். ஆசை, காதல் கோட்டை, கண்ணெதிரே தோன்றினாள், காலமெல்லாம் காதல் வாழ்க, ஆஹா என நூற்றுக்கணக்கான திரைப்படங்களில் மீண்டும் மீண்டும் கேட்கத் தூண்டும் மெல்லிசையை தேவா தந்துள்ளார். தலைவர் கலைஞர் அவர்கள்தான், தேவா அவர்களின் இசையின் இனிமையை மெச்சி 'தேனிசைத் தென்றல்' என்ற பட்டத்தை அவருக்கு வழங்கினார். எண்பதுகளில் தனது திரையிசைப் பயணத்தைத் தொடங்கிய அவர் இன்றைய இளைஞர்களான அனிருத் உள்ளிட்டோரின் இசையிலும் எந்தத் தலைக்கனமும் இல்லாமல் நட்புணர்வோடு பாடியுள்ளார். அண்மைக்காலமாக, அவரது இசைக் கச்சேரிகளும் எல்லா ஊர்களிலும் மக்களிடம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தன. தமிழ் வெகுசன இசை வரலாற்றை தேவா அவர்களை விடுத்துவிட்டு எவராலும் எழுத முடியாது. பல அத்தியாயங்களை அவருக்கென ஒதுக்கியாக வேண்டும். ஒருபுறம் இசைஞானி இளையராஜா அவர்களும், மறுபுறம் இசைப்புயல் ஏ.ஆர். ரகுமான் அவர்களும் கோலோச்சிய காலத்திலும் தேவா தனக்கெனத் தனிப்பாதை அமைத்து வெற்றி கண்டார். இசையில் வல்லவர் என்பதைத் தாண்டி, மிகவும் நல்லவர் என்ற பெயரையும் பழகிய அனைவரிடமும் பெற்றவர்தான் தேவா. தேவா அவர்கள் மண்ணை விட்டு மறைந்தாலும் அவரது தேனிசைத் தென்றல் வீசுவது நிற்காது. தேவா அவர்களை இழந்து வாடும் அவரது மகன் இசையமைப்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் தேவா, சகோதரர் முரளி உள்ளிட்ட குடும்பத்தினருக்கும், திரையுலக நண்பர்களுக்கும், தேவா அவர்களின் இரசிக நெஞ்சங்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.— M.K.Stalin (@mkstalin) October 17, 2026
- दिवंगत संगीतकार देवा ने मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम किया।
- उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों के लिए संगीत दिया।
- उन्होंने तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों के लिए भी संगीत तैयार किया।
- देवा का जन्म 20 नवंबर 1950 को हुआ था।