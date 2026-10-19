ममिता बैजू: हाइएस्ट ग्रॉसिंग मलयालम फिल्म बनी 'बेथलेहम कुडुंबा यूनिट', एक्ट्रेस ने की डायरेक्टर की तारीफ

#MamithaBaiju says Girish AD approached her with the script of #BethlehemKudumbaUnit even before the release of her first tamil film https://t.co/Ek6cB2YucX — Balaji (@RDBalaji) October 19, 2026

उन्होंने आगे कहा, 'आज जब मैं 'बेथलेहम' की सफलता के जश्न में यहां खड़ी हूं, तो मेरे पास गिरीश चेट्टन को शुक्रिया कहने के अलावा कुछ नहीं है। जब कोई ऐसे इंसान पर भरोसा करता है, जो खुद को कुछ भी नहीं समझता, तो उस भरोसे की एक अलग ही अहमियत होती है। मेरे लिए गिरीश चेट्टन का भरोसा भी ऐसा ही है।'ममिता ने आगे कहा कि चाहे 'प्रेमलु' हो या 'बेथलेहम', गिरीश ने हमेशा उन पर भरोसा किया। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था, जब उन्हें खुद नहीं लगता था कि वह किसी फिल्म में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभा सकती हैं। लेकिन निर्देशक को उनकी काबिलियत पर भरोसा था। इसके लिए वह उनकी बहुत आभारी हैं।