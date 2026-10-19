बलराज कलारिकल: 'कप्पी स्क्वॉड' के निर्देशक का निधन, वेब सीरीज रिलीज होने के कुछ दिन बाद होटल में मिला शव

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होटल के कमरे में मिला शव

'सिनेमा एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, बलराज कलारिकल कोच्चि के कक्कनाड स्थित एक होटल के कमरे में बेहोशी की हालत में मिले थे। शुरुआती रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने की आशंका जताई गई है। हालांकि, उनकी मौत की असली वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विज्ञापन



बलराज के निधन की खबर ऐसे समय में आई है, जब उनकी पहली निर्देशित वेब सीरीज 'कप्पी स्क्वॉड' दर्शकों के बीच पहुंची थी। इस सीरीज के जरिए उन्होंने निर्देशन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने की शुरुआत की थी। 'सिनेमा एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, बलराज कलारिकल कोच्चि के कक्कनाड स्थित एक होटल के कमरे में बेहोशी की हालत में मिले थे। शुरुआती रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने की आशंका जताई गई है। हालांकि, उनकी मौत की असली वजह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।बलराज के निधन की खबर ऐसे समय में आई है, जब उनकी पहली निर्देशित वेब सीरीज 'कप्पी स्क्वॉड' दर्शकों के बीच पहुंची थी। इस सीरीज के जरिए उन्होंने निर्देशन की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने की शुरुआत की थी।

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बलराज कलारिकल ने वेब सीरीज 'कप्पी स्क्वॉड' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। यह सीरीज हाल ही में जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई थी। बलराज के निधन की खबर से उनके परिवार, दोस्तों और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लोग दुखी हैं। सीरीज के निर्माता और कलाकारों ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।