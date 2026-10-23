फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Madhur Bhandarkar to direct film on the life and legacy of Dr Syama Prasad Mukherjee know the story

मधुर भंडारकर: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर बनेगी फिल्म, कहानी को लेकर मेकर्स ने दी जानकारी; कब होगी शूटिंग?

Fri, 23 Oct 2026 03:28 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 23 Oct 2026 03:28 PM IST
सार

  • मधुर भंडारकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर एक फिल्म बनाने वाले हैं।
  • यह फिल्म ऐतिहासिक ड्रामा और पॉलिटिकल थ्रिलर होगी।
  • बताया जाता है कि इस फिल्म पर साल 2027 से काम शुरू हो जाएगा।

विज्ञापन
Madhur Bhandarkar to direct film on the life and legacy of Dr Syama Prasad Mukherjee know the story
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मधुर भंडारकर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में हैं। वह डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और उनकी विरासत को बड़े परदे पर लाने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का संभावित शीर्षक 'श्यामा- द मिसिंग चैप्टर' रखा गया है। इस फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू हो सकती है। प्रोजेक्ट से जुड़ी अन्य जानकारियां अभी गुप्त रखी गई हैं।
विज्ञापन


फिल्म पर कब शुरू होगा काम?
  • इस फिल्म को निर्माता आदित्य कुमार हलवासिया का समर्थन मिला है।
  • इसे भंडारकर एंटरटेनमेंट और एकेएच वेंचर्स की तरफ से प्रोड्यूस किया जा रहा है।
  • भंडारकर अपनी अपकमिंग फिल्म 'द वाइव्स ऑफ बॉलीवुड' का काम पूरा करने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे।
  • ऐतिहासिक ड्रामा और पॉलिटिकल थ्रिलर यह फिल्म, 'श्यामा- द मिसिंग चैप्टर', डॉ. मुखर्जी के जीवन पर आधारित होगी।
Trending Videos

Madhur Bhandarkar to direct film on the life and legacy of Dr Syama Prasad Mukherjee know the story
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी - फोटो : सोशल मीडिया
क्या होगी फिल्म की कहानी?
डॉ. मुखर्जी एक विद्वान और राजनेता थे। इस फिल्म की कहानी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति के रूप में उनके शुरुआती करियर, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में उनके कार्यकाल और उन वैचारिक मतभेदों को शामिल किया जाएगा, जिनके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यह फिल्म 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना, 1953 में जम्मू-कश्मीर में 'परमिट सिस्टम' के खिलाफ उनके अभियान और हिरासत के दौरान उनकी मौत से जुड़ी बातों को भी दिखाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

निर्माता का क्या मकसद?
फिल्म के बारे में बात करते हुए, निर्माता आदित्य कुमार हलवासिया ने कहा, 'डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन इस बात का एक सशक्त उदाहरण है कि सच्चा नेतृत्व साहस, दृढ़ विश्वास और राष्ट्र सेवा में निहित है। 'श्यामा' के माध्यम से हमारा उद्देश्य उनके असाधारण सफर को पर्दे पर लाना, नई पीढ़ी को हमारे इतिहास को जानने, हमारी विरासत को अपनाने और उन मूल्यों को समझने के लिए प्रेरित करना है, जो हमारे देश के भविष्य को आकार देने में मदद करते हैं।'
विज्ञापन

Madhur Bhandarkar to direct film on the life and legacy of Dr Syama Prasad Mukherjee know the story
मधुर भंडारकर - फोटो : इंस्टाग्राम @imbhandarkar
मधुर भंडारकर ने साझा किए विचार
इस ऐतिहासिक विषय को चुनने के बारे में भंडारकर ने कहा, 'एक फिल्म निर्माता के रूप में पहली बार डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन को पर्दे पर उतारना एक बड़ी चुनौती है। 'श्यामा' के जरिए, मैं भारत के इतिहास के एक अहम अध्याय को ईमानदारी, संवेदनशीलता और एक नए दृष्टिकोण के साथ दर्शकों के सामने लाना चाहता हूं।'

फिल्म की कास्ट और अन्य प्रोडक्शन संबंधी जानकारियों की घोषणा अभी नहीं की गई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed