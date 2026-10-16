राइज एंड फॉल 2: क्या फिर होगी पवन सिंह की एंट्री? पहले सीजन में बीच में छोड़ दिया था शो; जानें पूरा मामला

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पवन सिंह के शो में वापसी की खबरें तेज हैं। अगर ऐसा होता है, तो शो में बन चुके रिश्तों, दोस्ती और दुश्मनी के समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि, उनकी वापसी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पवन सिंह शो में सरप्राइज एंट्री ले सकते हैं। पहले सीजन में वह एक रूलर यानी शासक की भूमिका में नजर आए थे। ऐसे में उनकी वापसी से शो में चल रहे मुकाबले को नया मोड़ मिल सकता है। साथ ही, पहले सीजन में अधूरी रह गई उनकी कहानी को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है।