राइज एंड फॉल 2: क्या फिर होगी पवन सिंह की एंट्री? पहले सीजन में बीच में छोड़ दिया था शो; जानें पूरा मामला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 16 Oct 2026 03:42 PM IST
सार
Rise & Fall 2: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ के दूसरे सीजन में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की वापसी की चर्चा तेज हो गई है। जानिए क्या है पूरा मामला।
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विस्तार
इन दिनों रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ का दूसरे सीजन काफी चर्चाओं में है। पहले सीजन में नजर आए पवन सिंह ने शो को बीच में ही छोड़ दिया था। अब खबरें हैं कि वह एक बार फिर टावर में नजर आ सकते हैं।
क्या है पूरा मामला?
पवन सिंह के शो में वापसी की खबरें तेज हैं। अगर ऐसा होता है, तो शो में बन चुके रिश्तों, दोस्ती और दुश्मनी के समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि, उनकी वापसी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पवन सिंह शो में सरप्राइज एंट्री ले सकते हैं। पहले सीजन में वह एक रूलर यानी शासक की भूमिका में नजर आए थे। ऐसे में उनकी वापसी से शो में चल रहे मुकाबले को नया मोड़ मिल सकता है। साथ ही, पहले सीजन में अधूरी रह गई उनकी कहानी को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है।
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क्या है पूरा मामला?
पवन सिंह के शो में वापसी की खबरें तेज हैं। अगर ऐसा होता है, तो शो में बन चुके रिश्तों, दोस्ती और दुश्मनी के समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि, उनकी वापसी को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
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इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पवन सिंह शो में सरप्राइज एंट्री ले सकते हैं। पहले सीजन में वह एक रूलर यानी शासक की भूमिका में नजर आए थे। ऐसे में उनकी वापसी से शो में चल रहे मुकाबले को नया मोड़ मिल सकता है। साथ ही, पहले सीजन में अधूरी रह गई उनकी कहानी को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है।
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कंटेस्टेंट्स के साथ अच्छी थी पवन सिंह की दोस्ती
पहले सीजन में पवन सिंह की दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी। धनश्री वर्मा के साथ उनकी खास दोस्ती चर्चा में रही। इसके अलावा, शो के दूसरे सदस्यों के साथ भी उनके हंसी-मजाक और बातचीत के कई पल देखने को मिले थे।
शो को बीच में छोड़ने से पहले पवन सिंह ने अपने साथी कंटेस्टेंट्स से एक भावुक बात कही थी। उन्होंने कहा था, 'जब भी मेरी याद आएगी, मैं लौट आऊंगा।' अब उनकी संभावित वापसी की खबरों के बीच उनका यह वादा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
पहले सीजन में पवन सिंह की दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी। धनश्री वर्मा के साथ उनकी खास दोस्ती चर्चा में रही। इसके अलावा, शो के दूसरे सदस्यों के साथ भी उनके हंसी-मजाक और बातचीत के कई पल देखने को मिले थे।
शो को बीच में छोड़ने से पहले पवन सिंह ने अपने साथी कंटेस्टेंट्स से एक भावुक बात कही थी। उन्होंने कहा था, 'जब भी मेरी याद आएगी, मैं लौट आऊंगा।' अब उनकी संभावित वापसी की खबरों के बीच उनका यह वादा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
कहां देख सकते हैं ‘राइज एंड फॉल 2’?
ये भी पढ़ें- जेलर 2 वर्ल्डवाइड कलेक्शन: रजनीकांत की फिल्म ने ‘एनिमल’ और ‘धुरंधर 2’ को पछाड़ा, पहले दिन तोड़े कितने रिकॉर्ड?
- ‘राइज एंड फॉल’ के दूसरे सीजन को बनिजय एशिया ने प्रोड्यूस किया है।
- इस शो को पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं।
- शो को अमेजन एमएक्स प्लेयर पर दोपहर 12 बजे देखा जा सकता है।
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