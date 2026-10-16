जेलर 2 वर्ल्डवाइड कलेक्शन: रजनीकांत की फिल्म ने ‘एनिमल’ और ‘धुरंधर 2’ को पछाड़ा, पहले दिन तोड़े कितने रिकॉर्ड?

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ ने ओपनिंग के दिन से ही दर्शकों का दिल जीत लिया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई की। इसके साथ ही कई हिंदी मेगा बजट हिट फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जानें कितनी हुई कमाई?

फिल्म ने पहले दिन कितना किया कलेक्शन?

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपनी ताकत दिखा दी है। उनकी एक्शन-ड्रामा फिल्म 'जेलर 2' ने रिलीज के पहले ही दिन शानदार कमाई करते हुए दुनियाभर में 125.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 59.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। वहीं, फिल्म भारत नें फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 70.25 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। भारत में फिल्म का पहले दिन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 125.25 करोड़ रुपए रहा। अपनी कमाई से फिल्म ने ‘एनिमल’ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रणबीर कपूर की फिल्म ने 116 करोड़ रुपए से वर्ल्डवाइड ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया था।