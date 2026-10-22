राइज एंड फॉल 2: अक्षरा से माफी के बाद पवन सिंह का प्यार पर बड़ा बयान, इस हसीना को दिया साथ फिल्म करने का ऑफर

शो के एक एपिसोड में सभी कंटेस्टेंट्स बेसमेंट में एक टेबल के आसपास बैठकर चाय पी रहे थे और बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पवन सिंह ने अभिनेत्री प्रियंका चाहर चौधरी से उनके एक्टिंग करियर के बारे में पूछा। प्रियंका ने बताया कि उन्हें एक्टिंग करते हुए करीब 5 से 6 साल हो गए हैं।प्रियंका का जवाब सुनकर पवन सिंह ने भोजपुरी अंदाज में पूछा, 'हमरे साथ एक काम करबू?' यह सुनते ही प्रियंका हंस पड़ीं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'करबू! बताइए, ये पूछने की बात है। नेकी और पूछ-पूछ।'प्रियंका और पवन सिंह की बातचीत में मनीष कश्यप भी शामिल हो गए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रियंका को किसी दमदार रंगदारी गाने में लिया जाना चाहिए। इस पर पवन सिंह ने प्रियंका से कहा कि वह उनके साथ गाना, फिल्म और वेब सीरीज भी करेंगे।इसके बाद प्रियंका ने कहा, 'भोजपुरी ऑडियंस बहुत अच्छी है। मुझे पहले इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन जब मैंने खेसारी जी के साथ काम किया, तब मुझे पता चला कि भोजपुरी ऑडियंस का बहुत क्रेज है।'