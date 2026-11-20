निर्देशन और पटकथा

राजकुमार पेरियासामी ने फिल्म के लिए लाल चंदन की तस्करी और उससे जुड़े आपराधिक नेटवर्क की दुनिया को विस्तार से दिखाने की कोशिश की है। फिल्म की एक अच्छी बात यह है कि निर्देशक ने इसे सिर्फ एक पारंपरिक स्पाई थ्रिलर बनाने के बजाय इसके सामाजिक और मानवीय पहलुओं पर भी ध्यान दिया है। जंगलों में आदिवासियों का शोषण, तस्करों का दबदबा और इस अवैध कारोबार के पीछे काम करने वाला पूरा तंत्र कहानी को गंभीर बनाता है।

फिल्म का शुरुआती हिस्सा किरदारों की पृष्ठभूमि और मिशन को समझाने में काफी समय लेता है। कई जगह संवादों के जरिए जरूरत से ज्यादा जानकारी दी गई है। धनुष के किरदार की निजी जिंदगी और श्रीलीला के साथ उसके वैवाहिक तनाव वाले हिस्से भी मुख्य कहानी की रफ्तार को प्रभावित करते हैं।

हालांकि, इंटरवल के आसपास कहानी में भावनात्मक मोड़ आता है। पलानी के मानसिक रूप से टूटने वाला घटनाक्रम फिल्म को नई दिशा देता है। इसके बाद अंडरकवर मिशन और किरदारों के आपसी संघर्ष ज्यादा प्रभावी तरीके से सामने आते हैं।

लेकिन दूसरे हिस्से में फिल्म फिर अपनी पकड़ ढीली करती है। पटकथा में कई जगह रोमांच की कमी महसूस होती है। कुछ घटनाक्रम पहले से अनुमानित लगते हैं और क्लाइमेक्स जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचता है। फिल्म आदिवासियों के शोषण और पुलिस व्यवस्था की खामियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाती तो है, लेकिन उन पर पर्याप्त गहराई से बात नहीं कर पाती। यही वजह है कि इसका सामाजिक पक्ष भी पूरी तरह प्रभाव नहीं छोड़ पाता।