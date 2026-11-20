OM Movie Review: साई पल्लवी के दमदार अभिनय के आगे फीके पड़े धनुष-ममूटी, कहानी में है रोमांच और भावनाओं का मेल
Updated Fri, 20 Nov 2026 07:58 PM IST
OM Chapter 1 Movie Review in Hindi: साउथ के सुपरस्टार धनुष और मामूटी की मच अवेटेड फिल्म ‘OM ऑपरेशन मोल’ रिलीज हो चुकी है। फिल्म में दोनों कलाकारों के साथ साई पल्लवी ने भी दमदार अभिनय किया है। जानिए कैसी है यह फिल्म?
विस्तार
दक्षिण भारतीय सिनेमा में स्पाई थ्रिलर फिल्मों की अपनी अलग पहचान रही है। इनमें जासूसी, एक्शन, रोमांच और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा देखने को मिलता है। निर्देशक राजकुमार पेरियासामी की फिल्म 'ओएम: ऑपरेशन मोल' भी इसी दुनिया में ले जाती है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह सिर्फ जासूसी मिशन और अपराधियों के खात्मे की कहानी नहीं है। हालांकि, कहानी का धीमा पड़ना और कुछ अधूरे पहलू इसके प्रभाव को कम भी करते हैं।
कहानी
फिल्म की कहानी आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद के घटनाक्रम से जुड़ी है। स्पेशल टास्क फोर्स की अधिकारी नित्या रेड्डी (साई पल्लवी) को लाल चंदन की तस्करी के बड़े नेटवर्क को खत्म करने की जिम्मेदारी मिलती है। इस पूरे कारोबार का मास्टरमाइंड अब्दुल हमीद (नसीरुद्दीन शाह) है, जबकि तमिलनाडु के रेड हिल्स इलाके में बर्मा कार्तिकेयन उर्फ सिया (ममूटी) इस नेटवर्क का अहम चेहरा है।
नित्या इस गिरोह तक पहुंचने के लिए पझनीवेल उर्फ एजेंट D-402 (धनुष) को अंडरकवर मिशन पर भेजती हैं। पझनीवेल फोटोग्राफर तिरुकुमारन की पहचान अपनाकर सिया के गिरोह में शामिल हो जाता है। धीरे-धीरे वह गिरोह का भरोसा जीतने में कामयाब होता है। लेकिन यह मिशन जितना बाहर से आसान दिखाई देता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, किरदारों के निजी संघर्ष, भावनात्मक नुकसान और कर्तव्य के बीच टकराव कहानी को नया मोड़ देते हैं।
निर्देशन और पटकथा
राजकुमार पेरियासामी ने फिल्म के लिए लाल चंदन की तस्करी और उससे जुड़े आपराधिक नेटवर्क की दुनिया को विस्तार से दिखाने की कोशिश की है। फिल्म की एक अच्छी बात यह है कि निर्देशक ने इसे सिर्फ एक पारंपरिक स्पाई थ्रिलर बनाने के बजाय इसके सामाजिक और मानवीय पहलुओं पर भी ध्यान दिया है। जंगलों में आदिवासियों का शोषण, तस्करों का दबदबा और इस अवैध कारोबार के पीछे काम करने वाला पूरा तंत्र कहानी को गंभीर बनाता है।
फिल्म का शुरुआती हिस्सा किरदारों की पृष्ठभूमि और मिशन को समझाने में काफी समय लेता है। कई जगह संवादों के जरिए जरूरत से ज्यादा जानकारी दी गई है। धनुष के किरदार की निजी जिंदगी और श्रीलीला के साथ उसके वैवाहिक तनाव वाले हिस्से भी मुख्य कहानी की रफ्तार को प्रभावित करते हैं।
हालांकि, इंटरवल के आसपास कहानी में भावनात्मक मोड़ आता है। पलानी के मानसिक रूप से टूटने वाला घटनाक्रम फिल्म को नई दिशा देता है। इसके बाद अंडरकवर मिशन और किरदारों के आपसी संघर्ष ज्यादा प्रभावी तरीके से सामने आते हैं।
लेकिन दूसरे हिस्से में फिल्म फिर अपनी पकड़ ढीली करती है। पटकथा में कई जगह रोमांच की कमी महसूस होती है। कुछ घटनाक्रम पहले से अनुमानित लगते हैं और क्लाइमेक्स जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचता है। फिल्म आदिवासियों के शोषण और पुलिस व्यवस्था की खामियों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाती तो है, लेकिन उन पर पर्याप्त गहराई से बात नहीं कर पाती। यही वजह है कि इसका सामाजिक पक्ष भी पूरी तरह प्रभाव नहीं छोड़ पाता।
अभिनय
अभिनय की बात करें तो फिल्म की सबसे बड़ी ताकत साई पल्लवी हैं। नित्या रेड्डी के किरदार में वह एक ऐसी पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आती हैं, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखती है। उनके किरदार में सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि भावनात्मक गहराई भी है। साई ने बिना जरूरत से ज्यादा नाटकीयता के अपने किरदार को मजबूती से पेश किया है।
धनुष ने पझनीवेल के किरदार में शानदार काम किया है। अंडरकवर एजेंट के रूप में उन्हें अपनी असली पहचान छिपाकर दूसरे व्यक्ति की तरह व्यवहार करना है। उनके हावभाव, आवाज और बॉडी लैंग्वेज में आने वाले बदलाव किरदार की जटिलता को दिखाते हैं। खास बात यह है कि निर्देशक ने उन्हें हर परिस्थिति में अजेय नायक की तरह पेश नहीं किया है। उनका भावनात्मक रूप से टूटना भी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ममूटी सीमित स्क्रीन टाइम के बावजूद अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। सिया के किरदार में उनका रौब और खामोशी दोनों प्रभावशाली हैं। हालांकि, उनके किरदार को और विस्तार दिया जा सकता था। नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज कलाकार का इस्तेमाल भी अपेक्षाकृत कम हुआ है। श्रीलीला और इंद्रांस ने अपने-अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। इंद्रांस का पिता वाला किरदार भावनात्मक स्तर पर असर छोड़ता है।
तकनीकी पक्ष
के. एझिल अरासु की सिनेमैटोग्राफी इसकी बड़ी खूबी है। जंगलों के घने दृश्य, रात के अंधेरे में फिल्माए गए सीक्वेंस और तस्करी के कारोबार से जुड़ी जगहों का फिल्मांकन कहानी के माहौल को वास्तविक बनाता है। शुरुआती एक्शन सीक्वेंस भी प्रभावशाली है।
साई अभ्यंकर का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर कई दृश्यों में तनाव पैदा करता है। कलाइवानन ने एडिटिंग में फिल्म को कसने की कोशिश की पर क्लाइमेक्स थोड़ा और एडिट किया जा सकता था।
देखें या नहीं?
अगर आप धीमी गति से आगे बढ़ने वाली गंभीर थ्रिलर और कलाकारों के दमदार अभिनय के शौकीन हैं, तो यह फिल्म देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ तेज रफ्तार एक्शन और रोमांच की उम्मीद लेकर जाएंगे, तो निराशा हो सकती है।