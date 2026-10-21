दलेर मेहंदी विवाद: ‘कैश दिया या चेक?’, मीका ने उत्तराखंड के मंत्री से की माफी की मांग, आरोपों पर कही यह बात

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मीका सिंह ने मंगलवार को भी अपने भाई का समर्थन करते हुए कहा था कि दलेर मेहंदी शराब नहीं पीते हैं। बुधवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की। इसमें उन्होंने बॉलीवुड और अन्य जगहों के गायकों का दलेर मेहंदी का समर्थन करने और उन्हें प्यार देने के लिए शुक्रिया अदा किया।मीका सिंह ने लिखा, 'मेरी बात बहुत साफ है। दलेर मेहंदी जी शराब नहीं पीते हैं और उन पर इस तरह के आरोप लगाना पूरी तरह गलत है। आज के समय में अगर कोई शिक्षक स्कूल या कॉलेज में किसी बच्चे को डांट भी देता है, तो यह एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। ऐसे में इतने बड़े और मशहूर कलाकार को मंच पर सबके सामने डांटना और उनका अपमान करना कैसे सही हो सकता है? मेरा मानना है कि इसके लिए माफी मांगी जानी चाहिए। जिस व्यक्ति ने यह किया है, उसे स्वीकार करना चाहिए कि दलेर मेहंदी जी के शराब पीने के आरोप गलत थे। साथ ही, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए।' इस पोस्ट में मीका ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को भी टैग किया।