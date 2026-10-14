फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Honey Singh Summoned By Maharashtra Cyber For Questioning On October 16 Look Out Circular May Follow

हनी सिंह: महाराष्ट्र साइबर ने रैपर को पूछताछ के लिए बुलाया; 2 दिन का दिया समय; पेश नहीं होने पर होगी कार्रवाई

Wed, 14 Oct 2026 07:34 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 14 Oct 2026 07:34 PM IST
सार

Honey Singh: रैपर और सिंगर हनी सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। महाराष्ट्र साइबर ने उन्हें 16 अक्तूबर को पूछताछ के लिए पेश होने का समन भेजा है। जानिए क्या है पूरा मामला। 

विज्ञापन
Honey Singh Summoned By Maharashtra Cyber For Questioning On October 16 Look Out Circular May Follow
हनी सिंह - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

यो यो हनी सिंह भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर और ट्रेंड-सेटिंग रैपर्स और सिंगर्स में से एक हैं। उन्होंने ब्लू आइज, ब्राउन रंग, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी, देसी कलाकार, अंग्रेजी बीट और लव डोज जैसे पॉपुलर गाने दिए हैं। लेकिन अब वे एक बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं।  
विज्ञापन


पेश नहीं हुए तो होगी ये कार्रवाई
यह मामला एक कॉन्सर्ट के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़ा है। शिकायत मिलने के बाद महाराष्ट्र साइबर इस मामले की जांच कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, अगर हनी सिंह इस बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
विज्ञापन
Trending Videos

Honey Singh Summoned By Maharashtra Cyber For Questioning On October 16 Look Out Circular May Follow
हनी सिंह मुंबई कॉन्सर्ट - फोटो : सोशल मीडिया
तीन बार समन मिलने के बाद भी नहीं हुए पेश
महाराष्ट्र साइबर के सूत्रों के मुताबिक, हनी सिंह को इससे पहले भी तीन बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए। बताया गया कि उन्होंने विदेश में होने की वजह से पेश न हो पाने की बात कही थी। अब उन्हें एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

इससे पहले 5 अक्तूबर को भी हनी सिंह को पूछताछ के लिए पेश होना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से पेश होने के लिए और समय मांगा था। फिलहाल, मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई को लेकर अधिकारियों की ओर से जानकारी का इंतजार है।
विज्ञापन

Honey Singh Summoned By Maharashtra Cyber For Questioning On October 16 Look Out Circular May Follow
हनी सिंह - फोटो : सोशल मीडिया
क्या है पूरा मामला?
  • यह मामला हनी सिंह के एक कॉन्सर्ट में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से जुड़ा है।
  • शिकायतकर्ता ने उनके प्रदर्शन के दौरान कही गई बातों पर आपत्ति जताते हुए महाराष्ट्र साइबर में शिकायत दर्ज कराई थी।
  • इसके बाद अधिकारियों ने उन्हें पूछताछ के लिए समन भेजा।
  • अब जांच एजेंसी इस मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है।

ये भी पढ़ें- नाना पाटेकर: प्रार्थना सभा में तुकाराम मुंढे के साथ शामिल हुए ये सितारे, दिवंगत अभिनेता को दी श्रद्धांजलि
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed