हनी सिंह: तीन बार समन भेजने के बाद महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश हुए रैपर, इस मामले में होगी पूछताछ

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महाराष्ट्र साइबर सेल के सूत्रों के मुताबिक, हनी सिंह को पूछताछ के लिए तीन बार समन भेजा जा चुका था, लेकिन वह अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए। बताया जा रहा है कि उन्होंने विदेश में होने की वजह से पेश न हो पाने की बात कही थी। इसके बाद उन्होंने जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए और समय मांगा था।हनी सिंह को 5 अक्तूबर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। जिसके बाद उन्हें फिर से समन भेजा गया। महाराष्ट्र साइबर के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अगर वह इस बार भी पेश नहीं होते, तो उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती थी। हालांकि, हनी सिंह आज सायबर सेल के सामने पेश हो गए हैं।