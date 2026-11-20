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चार्ली पुथ और स्टार एली गोल्डिंग 13 फरवरी 2027 को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में आयोजित होने वाले पहले 'जॉनी एंड कंपनी फेस्टिवल' में परफॉर्म करेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद दोनों गायकों के भारतीय फैंस काफी उत्साहित हैं।भारत में अपने पहले कॉन्सर्ट को लेकर चार्ली पुथ ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, 'मैंने भारतीय फैंस के जोश और एनर्जी के बारे में बहुत सुना है और मैं भारत में पहली बार परफॉर्म करने को लेकर बेहद एक्साइटेड हूं।म्यूजिक हमेशा से लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने का जरिया रहा है और मैं मुंबई में सभी के साथ इस अनुभव का हिस्सा बनने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं 13 फरवरी को वहां पहुंचने, अपने कुछ पसंदीदा गाने गाने और ऐसी शाम का हिस्सा बनने के लिए एक्साइटेड हूं, जो लाइव म्यूजिक से पैदा होने वाली एनर्जी और कनेक्शन का जश्न मनाएगी।'