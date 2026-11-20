भारत में पहली बार परफॉर्म करेंगे चार्ली पुथ, एली गोल्डिंग भी जमाएंगी रंग; कब और कहां होगा कॉन्सर्ट?
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 20 Nov 2026 06:30 PM IST
सार
- अमेरिकी सिंगर और सॉन्गराइटर चार्ली पुथ जल्द ही पहली बार भारत में परफॉर्म करने वाले हैं।
- खास बात यह है कि इस दौरान उनके साथ ब्रिटिश सिंगर एली गोल्डिंग भी स्टेज शेयर करेंगी।
- जानिए कब और कहां परफॉर्म करेंगे ये ग्लोबल आर्टिस्ट।
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विस्तार
चार बार ग्रैमी अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट हो चुके चार्ली पुथ और पॉपुलर स्टार एली गोल्डिंग अब भारतीय फैंस के सामने परफॉर्म करने वाले हैं। ये पहली बार होगा चार्ली पुथ और एली गोल्डिंग भारत में परफॉर्म करेंगे।
भारत में पहली बार परफॉर्म करने पर एक्साइटेड चार्ली पुथ
चार्ली पुथ और स्टार एली गोल्डिंग 13 फरवरी 2027 को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में आयोजित होने वाले पहले 'जॉनी एंड कंपनी फेस्टिवल' में परफॉर्म करेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद दोनों गायकों के भारतीय फैंस काफी उत्साहित हैं।
भारत में अपने पहले कॉन्सर्ट को लेकर चार्ली पुथ ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, 'मैंने भारतीय फैंस के जोश और एनर्जी के बारे में बहुत सुना है और मैं भारत में पहली बार परफॉर्म करने को लेकर बेहद एक्साइटेड हूं।
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म्यूजिक हमेशा से लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने का जरिया रहा है और मैं मुंबई में सभी के साथ इस अनुभव का हिस्सा बनने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं 13 फरवरी को वहां पहुंचने, अपने कुछ पसंदीदा गाने गाने और ऐसी शाम का हिस्सा बनने के लिए एक्साइटेड हूं, जो लाइव म्यूजिक से पैदा होने वाली एनर्जी और कनेक्शन का जश्न मनाएगी।'
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भारत में पहली बार परफॉर्म करने पर एक्साइटेड चार्ली पुथ
चार्ली पुथ और स्टार एली गोल्डिंग 13 फरवरी 2027 को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में आयोजित होने वाले पहले 'जॉनी एंड कंपनी फेस्टिवल' में परफॉर्म करेंगे। इस खबर के सामने आने के बाद दोनों गायकों के भारतीय फैंस काफी उत्साहित हैं।
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भारत में अपने पहले कॉन्सर्ट को लेकर चार्ली पुथ ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, 'मैंने भारतीय फैंस के जोश और एनर्जी के बारे में बहुत सुना है और मैं भारत में पहली बार परफॉर्म करने को लेकर बेहद एक्साइटेड हूं।
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म्यूजिक हमेशा से लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने का जरिया रहा है और मैं मुंबई में सभी के साथ इस अनुभव का हिस्सा बनने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं 13 फरवरी को वहां पहुंचने, अपने कुछ पसंदीदा गाने गाने और ऐसी शाम का हिस्सा बनने के लिए एक्साइटेड हूं, जो लाइव म्यूजिक से पैदा होने वाली एनर्जी और कनेक्शन का जश्न मनाएगी।'
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भारतीय कलाकार भी होंगे फेस्टिवल का हिस्सा
यह एक दिवसीय फेस्टिवल मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में आयोजित किया जाएगा।
इसमें चार्ली पुथ और एली गोल्डिंग के अलावा भारतीय कलाकार कायन, तबा चाके, माली और गिनी भी परफॉर्म करेंगे।
आयोजकों की ओर से बताया गया है कि इस फेस्टिवल में कुछ और कलाकारों के नाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे।
यह कार्यक्रम जॉनी वॉकर लक्स ब्लेंडेड वॉटर के लाइव एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म 'जॉनी एंड कंपनी' की शुरुआत का भी हिस्सा है।
ये भी पढ़ें- रामायण: '3 नहीं, 5 भागों में...', अंजिक्य ने अगले पार्ट पर किया बड़ा खुलासा; कितनी हुई दूसरे हिस्से की शूटिंग?
यह एक दिवसीय फेस्टिवल मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में आयोजित किया जाएगा।
इसमें चार्ली पुथ और एली गोल्डिंग के अलावा भारतीय कलाकार कायन, तबा चाके, माली और गिनी भी परफॉर्म करेंगे।
आयोजकों की ओर से बताया गया है कि इस फेस्टिवल में कुछ और कलाकारों के नाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे।
यह कार्यक्रम जॉनी वॉकर लक्स ब्लेंडेड वॉटर के लाइव एंटरटेनमेंट और क्रिएटिव कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म 'जॉनी एंड कंपनी' की शुरुआत का भी हिस्सा है।
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