एंजेलिना से तलाक के बाद अफेयर्स के सवाल पर ब्रैड पिट का बयान, कहा- 'दो-तीन सालों में मेरा नाम...'

{"_id":"5df1f0398ebc3e87ca32e531","slug":"brad-pitt-on-rumours-after-separation-from-actress-angelina-jolie","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u090f\u0902\u091c\u0947\u0932\u093f\u0928\u093e \u0938\u0947 \u0924\u0932\u093e\u0915 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0905\u092b\u0947\u092f\u0930\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u0938\u0935\u093e\u0932 \u092a\u0930 \u092c\u094d\u0930\u0948\u0921 \u092a\u093f\u091f \u0915\u093e \u092c\u092f\u093e\u0928, \u0915\u0939\u093e- '\u0926\u094b-\u0924\u0940\u0928 \u0938\u093e\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0947\u0930\u093e \u0928\u093e\u092e...'","category":{"title":"Hollywood","title_hn":"\u0939\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"hollywood"}}

हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली से तलाक के बाद ब्रैड पिट का नाम लगातार किसी न किसी अभिनेत्री से जोड़ा जा रहा है। कभी खबरें आती हैं कि पिट अपनी पूर्व पत्नी जेनिफर एनिस्टन को डेट कर रहे हैं। तो कभी कहा जाता है कि किसी ज्वैलरी डिजाइनर के साथ उनका अफेयर है। लगातार अफेयर की खबरों से तंग आकर पिट ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है।



पिट ने कहा है कि मुझे नहीं पता पिछले दो-तीन सालों में मेरा नाम किस-किसके साथ जोड़ा गया। हालांकि मैं ऐसी खबरें पढ़ना पसंद नहीं करता।



ब्रैड पिट को Once Upon a Time in Hollywood के लिए गोल्डन ग्लोब में नामांकन मिला है। पिट ने दो शादियां की हैं। पिट ने साल 2000 में एनिस्टन से शादी की थी और 2005 में दोनों अलग हो गए। एनिस्टन के बाद पिट ने एंजेलीना जोली से 2014 में शादी की। एंजेलिना जोली ने सितंबर 2016 में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। दोनों छह बच्चों के माता-पिता हैं।

बैड पिट की तलाक पर बात करते हुए एंजेलिना ने कहा था- उन्होंने शराब की लत की वजह से हॉलीवुड में कई मौके खो दिए। उसे जलन होती थी क्योंकि मैं अपने काम को उसे प्रमोट नहीं करने देती। इसके अलावा एंजेलीना ने पिट पर यह आरोप भी लगाया था कि ब्रैड ने उनके बेटे मैडॉक्स के साथ दुर्व्यवहार किया था।



तलाक के बाद एंजेलिना जोली ने आरोप लगाया था कि अलग होने के बाद से पिट बच्चों के खर्च के लिए उचित धनराशि नहीं दे रहे हैं। बैड पिट पर अन्य महिलाओं को कथित तौर पर डेट करने की चर्चाएं भी सामने आती रही हैं। बताया जाता है कि ब्रैड पिट एमआईटी की एक प्रोफेसर नेरी ऑक्समन को डेट कर रहे हैं, हालांकि यह कभी कन्फर्म नहीं हुआ है।