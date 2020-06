ऑस्कर और बाफ्टा के बाद अब गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड की तारीख भी टली, अब इस दिन दिया जाएगा यह पुरस्कार

कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड (Golden Globe Awards) के आयोजन में भी देरी होने वाली है। अब यह समारोह 28 फरवरी को होने जा रहा है। हॉलीवुड फॉरेन एसोसिएशन ने इस बात की घोषणा की है कि गोल्डेन ग्लोब के डेट आगे बढ़ाई जा रही है।

We are excited to announce the 78th annual Golden Globe® Awards will take place on Sunday, February 28, 2021. The ceremony will air live coast to coast 5-8 p.m. PT/8-11 p.m. ET on NBC from The Beverly Hilton in Beverly Hills, California. pic.twitter.com/dtqQj3Mmtz