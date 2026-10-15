विवादों में कॉमेडियंस: हर्ष गुजराल और मधुर विरली को महाराष्ट्र साइबर सेल से मिला समन, लगे यह गंभीर आरोप
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 15 Oct 2026 06:45 PM IST
सार
Harsh Gujral and Madhur Virli: कॉमेडियन हर्ष गुजराल और मधुर विरली कानूनी पचड़े में पड़ते नजर आ रहे हैं। हाल ही में दोनों को महाराष्ट्र साइबर सेल समन भेजा है। आइए जानते हैं उन पर क्या आरोप हैं?
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विस्तार
महाराष्ट्र साइबर सेल ने मशहूर कॉमेडियन हर्ष गुजराल और मधुर विरली को समन भेजा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कॉमेडी शो में अश्लील और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इन दोनों कॉमेडियनों को 19 अक्टूबर को पूछताछ के लिए साइबर सेल के सामने पेश होने को कहा गया है।
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कब पेश होंगे कॉमेडियंस?
इंडिया टुडे के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि एक महिला की शिकायत मिलने के बाद एजेंसी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी यह साफ नहीं है कि किस जोक या स्टैंड-अप परफॉरमेंस को लेकर यह शिकायत दर्ज कराई गई है। इन दो कॉमेडियनों को 19 अक्टूबर को पूछताछ के लिए साइबर सेल के सामने पेश होने को कहा गया है।
इंडिया टुडे के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि एक महिला की शिकायत मिलने के बाद एजेंसी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी यह साफ नहीं है कि किस जोक या स्टैंड-अप परफॉरमेंस को लेकर यह शिकायत दर्ज कराई गई है। इन दो कॉमेडियनों को 19 अक्टूबर को पूछताछ के लिए साइबर सेल के सामने पेश होने को कहा गया है।
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इन कॉमेडियन पर हो चुकी कार्रवाई
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कॉमेडियन और डिजिटल क्रिएटर्स की तरफ से साझा किए जाने वाले कथित अश्लील कंटेंट की कड़ी जांच हो रही है। महाराष्ट्र साइबर ने पहले भी विवादित कॉमेडी कंटेंट से जुड़े मामलों में कार्रवाई की है, जिसमें कुछ अन्य स्टैंड-अप कॉमेडियन के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सामग्री को लेकर की गई कानूनी कार्यवाही भी शामिल है।
फरवरी 2025 में, कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' के एक एपिसोड के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया था। इसके चलते इस शो में दिखाए गए कंटेंट की कानूनी जांच हुई और इसकी काफी आलोचना भी की गई।
प्रणित मोरे, अपूर्वा मुखिजा और रणवीर अल्लाहबादिया समेत कई अन्य कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर्स भी अपने अलग-अलग शो और एक्ट्स के दौरान की गई टिप्पणियों की वजह से जांच के दायरे में आ गए थे।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कॉमेडियन और डिजिटल क्रिएटर्स की तरफ से साझा किए जाने वाले कथित अश्लील कंटेंट की कड़ी जांच हो रही है। महाराष्ट्र साइबर ने पहले भी विवादित कॉमेडी कंटेंट से जुड़े मामलों में कार्रवाई की है, जिसमें कुछ अन्य स्टैंड-अप कॉमेडियन के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सामग्री को लेकर की गई कानूनी कार्यवाही भी शामिल है।
फरवरी 2025 में, कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' के एक एपिसोड के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया था। इसके चलते इस शो में दिखाए गए कंटेंट की कानूनी जांच हुई और इसकी काफी आलोचना भी की गई।
प्रणित मोरे, अपूर्वा मुखिजा और रणवीर अल्लाहबादिया समेत कई अन्य कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर्स भी अपने अलग-अलग शो और एक्ट्स के दौरान की गई टिप्पणियों की वजह से जांच के दायरे में आ गए थे।
कौन हैं हर्ष गुजराल?
- स्टैंड-अप कॉमेडी के अलावा, गुजराल ने फिल्मों और टेलीविजन की दुनिया में भी कदम रखा है।
- उन्होंने 2025 की कॉमेडी फिल्म 'मेरे हसबैंड की बीवी' में रेहान कुरैशी का किरदार निभाया था।
- इसमें अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में थे।
- इसके अलावा, वह 'द कपिल शर्मा शो' और 'मैडनेस मचाएंगे- इंडिया को हसाएंगे' जैसे शो में भी नजर आ चुके हैं।
- वह 'द ट्रेटर्स' तथा 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे रियलिटी शो में भी हिस्सा ले चुके हैं।
पहले भी हुई विरली की आलोचना
जून 2026 में विरली को आलोचना का सामना करना पड़ा, जब उनके स्टैंड-अप शो 'लव एंड लेटेक्स' का एक पुराना क्लिप ऑनलाइन सामने आया। इस क्लिप में दुष्कर्म से जुड़ा एक मजाक था, जिसकी काफी आलोचना हुई। इसके जवाब में, कॉमेडियन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी।
जून 2026 में विरली को आलोचना का सामना करना पड़ा, जब उनके स्टैंड-अप शो 'लव एंड लेटेक्स' का एक पुराना क्लिप ऑनलाइन सामने आया। इस क्लिप में दुष्कर्म से जुड़ा एक मजाक था, जिसकी काफी आलोचना हुई। इसके जवाब में, कॉमेडियन ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी।