विवादों में कॉमेडियंस: हर्ष गुजराल और मधुर विरली को महाराष्ट्र साइबर सेल से मिला समन, लगे यह गंभीर आरोप

महाराष्ट्र साइबर सेल ने मशहूर कॉमेडियन हर्ष गुजराल और मधुर विरली को समन भेजा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कॉमेडी शो में अश्लील और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। इन दोनों कॉमेडियनों को 19 अक्टूबर को पूछताछ के लिए साइबर सेल के सामने पेश होने को कहा गया है।

इंडिया टुडे के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि एक महिला की शिकायत मिलने के बाद एजेंसी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अभी यह साफ नहीं है कि किस जोक या स्टैंड-अप परफॉरमेंस को लेकर यह शिकायत दर्ज कराई गई है। इन दो कॉमेडियनों को 19 अक्टूबर को पूछताछ के लिए साइबर सेल के सामने पेश होने को कहा गया है।

इन कॉमेडियन पर हो चुकी कार्रवाई

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कॉमेडियन और डिजिटल क्रिएटर्स की तरफ से साझा किए जाने वाले कथित अश्लील कंटेंट की कड़ी जांच हो रही है। महाराष्ट्र साइबर ने पहले भी विवादित कॉमेडी कंटेंट से जुड़े मामलों में कार्रवाई की है, जिसमें कुछ अन्य स्टैंड-अप कॉमेडियन के खिलाफ कथित आपत्तिजनक सामग्री को लेकर की गई कानूनी कार्यवाही भी शामिल है।



फरवरी 2025 में, कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' के एक एपिसोड के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया था। इसके चलते इस शो में दिखाए गए कंटेंट की कानूनी जांच हुई और इसकी काफी आलोचना भी की गई।



प्रणित मोरे, अपूर्वा मुखिजा और रणवीर अल्लाहबादिया समेत कई अन्य कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर्स भी अपने अलग-अलग शो और एक्ट्स के दौरान की गई टिप्पणियों की वजह से जांच के दायरे में आ गए थे।