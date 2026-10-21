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टाइगर श्रॉफ: 'जिंदगी भर के लिए..'; घटना के तीन दिन बाद एक्टर ने लाइक किया मीम, 'हीरोपंती' से कैसा कनेक्शन?

Wed, 21 Oct 2026 05:36 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 21 Oct 2026 05:36 PM IST
सार

Tiger Shroff Firing Case: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग की घटना के कुछ दिन बाद वह सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला। 

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टाइगर श्रॉफ - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार को जानलेवा हमला हुआ था। गोलीबारी की घटना में वे बाल-बाल बचे। अब घटना के कुछ दिनों बाद टाइगर ने अपनी पहली फिल्म 'हीरोपंती' से जुड़ी एक पोस्ट को लाइक किया है।  जानिए पोस्ट में क्या कुछ है खास। 
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टाइगर ने लाइक किया 'हीरोपंती' का मीम
टाइगर श्रॉफ ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को लाइक की है, जिसमें साल 2014 में आई उनकी फिल्म 'हीरोपंती' का एक सीन दिखाया गया है। इस सीन में कृति सैनन बाइक पर टाइगर के पीछे बैठी नजर आ रही हैं। वीडियो पर लिखा है, 'भाई, रात भर के लिए क्या, जिंदगी भर के लिए गायब हो जाता।'
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यह मीम फिल्म के गाने 'रात भर' से जुड़ा है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि टाइगर ने जानबूझकर इस पोस्ट को लाइक किया है या फिर ऐसा गलती से हुआ है।
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फायरिंग की घटना पर अब तक नहीं दिया बयान
  • बता दें कि 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर तीन हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं।
  • इस घटना में अभिनेता को कोई चोट नहीं आई, लेकिन दो अन्य लोग घायल हो गए थे।
  • मामले की जांच जारी है और पुलिस ने इस सिलसिले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
  • इस घटना के बाद से टाइगर श्रॉफ ने अब तक सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है।
  • ऐसे में उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं।

ये भी पढ़ें- टाइगर फायरिंग मामला: तीनों आरोपियों को 31 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा, एस्प्लेनेड कोर्ट में हुई थी पेशी
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