टाइगर श्रॉफ: 'जिंदगी भर के लिए..'; घटना के तीन दिन बाद एक्टर ने लाइक किया मीम, 'हीरोपंती' से कैसा कनेक्शन?

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टाइगर श्रॉफ ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को लाइक की है, जिसमें साल 2014 में आई उनकी फिल्म 'हीरोपंती' का एक सीन दिखाया गया है। इस सीन में कृति सैनन बाइक पर टाइगर के पीछे बैठी नजर आ रही हैं। वीडियो पर लिखा है, 'भाई, रात भर के लिए क्या, जिंदगी भर के लिए गायब हो जाता।'यह मीम फिल्म के गाने 'रात भर' से जुड़ा है। हालांकि, यह साफ नहीं है कि टाइगर ने जानबूझकर इस पोस्ट को लाइक किया है या फिर ऐसा गलती से हुआ है।