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टाइगर फायरिंग मामला: तीनों आरोपियों को 31 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा, एस्प्लेनेड कोर्ट में हुई थी पेशी

Wed, 21 Oct 2026 04:19 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 21 Oct 2026 04:19 PM IST
सार

Tiger Shroff Firing Case: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। जानिए क्या है पूरा मामला।

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Tiger Shroff Firing Case Crime Branch Seeks 14-Day Custody Of Three Arrested Accused
टाइगर फायरिंग केस - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार को जानलेवा हमला हुआ था। गोलीबारी की घटना में वे बाल-बाल बचे। अब मामले में पकड़ाए आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अब मामले पर बड़ा अपडेट सामने आया है। 
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10 दिन की मिली हिरासत
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल ने गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया। मामले की आगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से तीनों आरोपियों की 14 दिनों की हिरासत मांगी थी।
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हालांकि कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को 10 दिन की हिरासत दी है। इसके बाद तीनों आरोपियों को 31 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है, जहां उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। 
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फुटबॉल ग्राउंड में टाइगर श्रॉफ - फोटो : X
क्या है पूरा मामला? 
  • अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर 18 अक्तूबर को मुंबई के जुहू इलाके में शाम करीब 7 बजे फायरिंग हुई।
  • इस घटना में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए थे, जबकि उनके ड्राइवर को चोटें आई थीं।
  • अब इस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। 
  • बुधवार को इस मामले में गिरफ्तार तीन मुख्य आरोपियों को राजस्थान के कोटा से मुंबई लाया गया। 
  • इसके बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। 

ये भी पढ़ें- Tiger Shroff Firing Case: 'सलमान खान को घसीटना गलत', राज बब्बर बोले- भगवान ने बचाई जान; नेताओं ने उठाए सवाल
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