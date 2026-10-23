टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: FWICE ने की फिल्म सेट की सुरक्षा बढ़ाने की मांग, क्रू-मेंबर्स की भी होगी चेकिंग

फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने इस मामले में एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें फिल्म स्टूडियो और शूटिंग की जगहों पर आने-जाने वाले लोगों की जांच करने, कर्मचारियों की जानकारी का रिकॉर्ड रखने और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने पर जोर दिया गया है।

FWICE ने अपनी एडवाइजरी में निर्माताओं और फिल्ममेकर्स को आगाह किया है कि किसी भी अनजान या ऐसे व्यक्ति को काम पर न रखें, जिसकी पहचान और पृष्ठभूमि की जांच न हुई हो। फेडरेशन ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को काम देने से पहले उसकी पहचान, बैकग्राउंड और काम से जुड़ी योग्यता की जांच करना जरूरी है।इसके साथ ही, फिल्म सेट पर काम करने वाले सभी क्रू मेंबर्स का उचित रिकॉर्ड रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पहले से सावधानी बरतने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है।

टाइगर, सलमान और रोहित शेट्टी से जुड़े मामलों के बाद बढ़ी चिंता

फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर यह चिंता ऐसे समय में बढ़ी है, जब कई मशहूर फिल्मी हस्तियों से जुड़े हमलों और धमकियों के मामले सामने आए हैं। इनमें अभिनेता टाइगर श्रॉफ, सलमान खान और फिल्ममेकर रोहित शेट्टी से जुड़े मामले भी शामिल हैं।



टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले के बाद FWICE ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की है। फेडरेशन का कहना है कि शूटिंग की जगहों और स्टूडियो में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, ताकि कलाकारों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित माहौल मिल सके।