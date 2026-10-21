टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामला: 'सलमान खान को घसीटना गलत', राज बब्बर बोले- भगवान ने बचाई जान; नेताओं ने उठाए सवाल
Tiger Shroff Firing Case: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी मामले की जांच जारी है। इस सिलसिले में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। इस बीच कई बड़े नेताओं ने इस मामले पर रिएक्शन दिया है। जानिए किसने क्या कहा।
विस्तार
सलमान पर बोलीं शिवसेना नेता
टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना को लेकर शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा, 'टाइगर श्रॉफ किसी भी विवाद में शामिल नहीं रहते हैं। अगर आप उनकी जिंदगी जीने के तरीके को देखें, तो उन्होंने कभी कोई विवादित बयान भी नहीं दिया है। यह कहना गलत होगा कि सलमान खान के करीब होने की वजह से टाइगर पर हमला किया गया। क्योंकि अगर इस नजरिए से देखें, तो कई दूसरे बड़े सितारे भी सलमान खान के करीबी हैं, लेकिन उन पर तो हमला नहीं हुआ। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस मामले में सलमान खान का नाम घसीटना चाहिए या उन्हें बलि का बकरा बनाना चाहिए।'
VIDEO | Mumbai: On Tiger Shroff firing incident, Shiv Sena leader Shaina NC (@ShainaNC) says, “Tiger Shroff is not involved in any controversy, and if you look at the way he lives his life, there hasn’t been any controversial statement from him. To say that he was attacked because he is close to Salman Khan would be wrong. Because if you look at it that way, there are so many other big stars who are close to Salman Khan, yet they haven’t been attacked. So, I don’t think Salman Khan’s name should be dragged into this or that he should be made the scapegoat.” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)
विज्ञापनविज्ञापन— Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा, 'बाबा सिद्दीकी की हत्या को ही देख लीजिए। वह एक राजनेता थे और सत्ताधारी दल में मंत्री भी थे। उनकी दिनदहाड़े हत्या कर दी गई, लेकिन आज तक हत्या की वजह साफ नहीं हो पाई है। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में न्याय मिला है। महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है।
अब टाइगर श्रॉफ से जुड़ी घटना को देखिए। गोलियां चलाई गईं और आरोपी ने खुलेआम इसकी जिम्मेदारी भी स्वीकार की। आखिर यह कैसी कानून-व्यवस्था है? उनका कहना है कि उन्होंने आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया, लेकिन क्या वे सच में असली गुनहगार हैं? यह कौन कह सकता है? मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है।'
#WATCH | Mumbai, Maharashtra | Firing incident targeting actor Tiger Shroff | Samajwadi Party leader Abu Asim Azmi says, "Consider the murder of Baba Siddique, a politician and a Minister within the ruling establishment. He was murdered in broad daylight, yet to this day, the motive remains unclear. I do not believe justice has been served; the law and order situation in Maharashtra is in a dire state. Now, look at the incident involving Tiger Shroff: shots were fired, and the perpetrator openly admitted to it. What kind of law and order is this? They claim to have apprehended the suspects quickly, but are these truly the real culprits? Who is to say?.. I must say, the law and order situation is in a dire state..."— ANI (@ANI) October 21, 2026
टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व एक्टर राज बब्बर ने कहा, 'मैं इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता, क्योंकि टाइगर मेरे परिवार के एक सदस्य की तरह हैं। जैकी श्रॉफ भी मेरे दोस्त हैं और मेरे बेहद करीबी लोगों में से एक हैं। उनका बच्चा मेरे बच्चे जैसा है। भगवान ने उसकी जान बचा ली।
जहां-जहां बीजेपी की सरकार है, वहां अपराध और नशे का कारोबार बढ़ा है। आप किसी भी राज्य को देख लीजिए, वहां यही स्थिति है। शायद सरकार ने भी इन पर काबू पाने के लिए कदम उठाने से पीछे हटना शुरू कर दिया है।'
VIDEO | Gurugram: Congress leader Raj Babbar on Tiger Shroff attack case, says, "I do not want to politicise this issue as he is like a part of my family. Jackie is also my friend and one of my very close associates. His child is like my child. God has saved his life. Crime and drugs have increased wherever the BJP is in power, in whichever state you look at, and perhaps the government itself has stepped back from taking measures to control this." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026
- अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर 18 अक्तूबर को मुंबई के जुहू इलाके में शाम करीब 7 बजे फायरिंग हुई।
- जब अभिनेता फुटबॉल क्लब से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहे थे।
- इस घटना में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए थे, जबकि उनके ड्राइवर को चोटें आई थीं।
- अब इस मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है।
- बुधवार को इस मामले में गिरफ्तार तीन मुख्य आरोपियों को राजस्थान के कोटा से मुंबई लाया गया।
- मेडिकल जांच के बाद उन्हें पूछताछ के लिए एंटी एक्सटॉर्शन सेल के ऑफिस ले जाया गया।
- इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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