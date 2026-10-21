टाइगर श्रॉफ गोलीबारी मामला: आरोपी सुमित की मां का दावा, कहा- मेरा बेटा खाटू श्याम मंदिर गया था, उसे फंसाया गया

क्या काम करता है आरोपी सुमित?

आरोपी की मां ने कहा कि उनसे कहा गया कि झगड़ा हुआ है, पूछताछ के लिए लेकर जा रहे हैं। महिला ने कहा, 'दिल्ली से पुलिस आई थी। हमें कुछ नहीं बताया। मेरा बेटा कपड़े की दुकान पर तीन साल से काम कर रहा है। वह नौवीं क्लास तक पढ़ा है'। महिला ने कहा कि पांच-छह दिन पहले नितिन के साथ सुमित खाटू श्याम गया था। खाटू श्याम से वीडियो कॉल भी की थी।



VIDEO | Tiger Shroff firing case: Accused Sumit’s mother claims her son is innocent, had gone to Khatu Shyam temple; being framed. Delhi Police Special Cell arrested Kunal (21) and Sumit (19), both residents of Haryana's Sonipat district, and Radha (23) and Babita (23), both from Uttar Pradesh, in connection with the firing at actor Tiger Shroff's car in Mumbai. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026