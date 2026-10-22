विवादों में सनी देओल की फिल्म: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र, समीक्षा करने की मांग की

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The Indian Medical Association (IMA) has written to Ashwini Vaishnaw, Minister for Information and Broadcasting, seeking an urgent review of the film “Suryaa– Ant Se Aarambh Tak” over its portrayal of the medical profession and violence against healthcare workers. https://t.co/07UVzHE3Cf — ANI (@ANI) October 22, 2026

क्या है एसोसिएशन की मांग?इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर फिल्म ‘सूर्या– अंत से आरंभ तक’ की तत्काल समीक्षा करने की मांग की है। एसोसिएशन ने फिल्म में चिकित्सा पेशे को दिखाने के तरीके और स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा के चित्रण पर गंभीर चिंता जताई है।IMA का कहना है कि फिल्म में स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार को सामान्य रूप से दिखाने और डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को पेश करने से जनता के बीच गलत संदेश जा सकता है। इससे डॉक्टरों की छवि खराब होने के साथ-साथ स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा और डॉक्टरों पर जनता के भरोसे पर भी असर पड़ सकता है।एसोसिएशन ने फिल्म की निष्पक्ष समीक्षा करने, फिल्म निर्माताओं से जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने और जरूरत पड़ने पर कानून के तहत फिल्म पर प्रतिबंध लगाने या अन्य उचित कार्रवाई करने पर विचार करने की मांग की है।