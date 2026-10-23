गोविंदा: पिता को लेकर बच्चों को कौन सी सलाह नहीं देंगी सुनीता? रिश्ते पर भी बोलीं अभिनेता की पत्नी

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अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करते हुए सुनीता आहूजा ने कहा कि वह सच बोलती रहेंगी, मामले को ईश्वर पर छोड़ देंगी और विवादों में उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान देंगी। सुनीता ने कहा कि वह नहीं चाहतीं कि उनके निजी संघर्षों का असर उनके बच्चों-यश और टीना और उनके पिता गोविंदा के बीच के रिश्ते पर पड़े। विज्ञापन अभिनेता गोविंदा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच सुनीता आहूजा ने अपने और गोविंदा के रिश्ते पर बात की है। उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें काफी भावनात्मक पीड़ा झेलनी पड़ी हो, मगर वह कभी भी अपने बच्चों से यह नहीं कहेंगी कि वो अपने पिता से दूरी बना लें।

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बच्चों से क्या नहीं कहेंगी सुनीता?

सुनीता ने साफ कर दिया कि चाहे उनके और गोविंदा के बीच कितने भी मतभेद क्यों न हों, वह कभी भी अपने बच्चों से अपने पिता को छोड़ने के लिए नहीं कहेंगी। टॉल टेल्स कोलकाता में आईबीएनएस से बातचीत में सुनीता ने कहा, 'मैं ऐसी इंसान नहीं हूं, जो बच्चों से कहे कि वे अपने पिता को छोड़ दें। यह उनका अपना फैसला है। मेरा मतलब है, ऐसा कहना बेकार है क्योंकि वे उनके पिता हैं। उन्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ महिलाओं को ही क्यों सोचना चाहिए? महिलाएं डिप्रेशन में क्यों जिएं?'

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सुनीता ने कहा कि वह सच बोलेंगी

सुनीता ने यह भी जोर देकर कहा कि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और अपनी परिस्थितियों को इस बात पर हावी नहीं होने देंगी कि वह सार्वजनिक रूप से क्या कहती हैं। उन्होंने कहा, 'कोई और मुझे पाल नहीं रहा है। मैं जो हूं, वही हूं। मैं सच बोलूंगी।'



गोविंदा को कोई और दे रहा खुशी

सुनीता ने गोविंदा के साथ अपने रिश्ते में आई भावनात्मक दूरी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, 'उन्हें वहां वह खुशी मिल रही है, जो मैं उन्हें 40 वर्षों में नहीं दे पाई। शायद कोई और उन्हें यह खुशी दे रहा है। मुझे ऐसा ही लगता है। ईश्वर उनका भला करे। उन्हें खुश रहने दें। अगर हम इन चक्करों में पड़ेंगे, तो हमारी साख भी जाएगी और हमारा काम भी जाएगा।' सलमान खान: ऐश्वर्या राय को छूने पर सुपरस्टार पर भड़के थे निर्देशक, अभिनेत्री ने सुनाया फिल्म के सेट का किस्सा सुनीता ने यह भी जोर देकर कहा कि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और अपनी परिस्थितियों को इस बात पर हावी नहीं होने देंगी कि वह सार्वजनिक रूप से क्या कहती हैं। उन्होंने कहा, 'कोई और मुझे पाल नहीं रहा है। मैं जो हूं, वही हूं। मैं सच बोलूंगी।'सुनीता ने गोविंदा के साथ अपने रिश्ते में आई भावनात्मक दूरी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, 'उन्हें वहां वह खुशी मिल रही है, जो मैं उन्हें 40 वर्षों में नहीं दे पाई। शायद कोई और उन्हें यह खुशी दे रहा है। मुझे ऐसा ही लगता है। ईश्वर उनका भला करे। उन्हें खुश रहने दें। अगर हम इन चक्करों में पड़ेंगे, तो हमारी साख भी जाएगी और हमारा काम भी जाएगा।'

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सुनीता ने जनता को कहा धन्यवाद

सुनीता ने कहा कि उन्हें जनता से जो प्यार मिला है, उसके लिए वह आभारी हैं। उन्होंने कहा 'मुझे जनता से बहुत प्यार मिला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई मेरी तरह सच बोलता है। जो किसी अच्छे इंसान को दुख पहुंचाता है, उसे भगवान देख लेंगे। दुनिया जाए भाड़ में। हम अपना काम करते रहेंगे। मेरे लिए इतना ही काफी है।'



सुनीता ने अपनी बात हल्के-फुल्के अंदाज में खत्म की। उन्होंने कहा 'देखिए, मैं कितनी अच्छी अभिनेत्री हूं। जिंदगी में इतना तनाव है, फिर भी मैं हंस रही हूं, है ना?'