फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Sunita Ahuja says she will never ask her children to leave Govinda become sad while talking on relation

गोविंदा: पिता को लेकर बच्चों को कौन सी सलाह नहीं देंगी सुनीता? रिश्ते पर भी बोलीं अभिनेता की पत्नी

Fri, 23 Oct 2026 11:26 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 23 Oct 2026 11:26 AM IST
सार

  • अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने अपने पति और बच्चों को लेकर एक बात कही है।
  • उन्होंने भावुक होते हुए यह भी कहा है कि जो खुशी वह 40 वर्षों में नहीं दे पाईं, शायद वह कहीं और से मिल रही है। 
  • सुनीता ने एक बात को लेकर जनता को धन्यवाद दिया है।

विज्ञापन
Sunita Ahuja says she will never ask her children to leave Govinda become sad while talking on relation
सुनीता आहूजा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अभिनेता गोविंदा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच सुनीता आहूजा ने अपने और गोविंदा के रिश्ते पर बात की है। उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें काफी भावनात्मक पीड़ा झेलनी पड़ी हो, मगर वह कभी भी अपने बच्चों से यह नहीं कहेंगी कि वो अपने पिता से दूरी बना लें।
विज्ञापन


अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करते हुए सुनीता आहूजा ने कहा कि वह सच बोलती रहेंगी, मामले को ईश्वर पर छोड़ देंगी और विवादों में उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान देंगी। सुनीता ने कहा कि वह नहीं चाहतीं कि उनके निजी संघर्षों का असर उनके बच्चों-यश और टीना और उनके पिता गोविंदा के बीच के रिश्ते पर पड़े। 
विज्ञापन
Trending Videos

बच्चों से क्या नहीं कहेंगी सुनीता?
सुनीता ने साफ कर दिया कि चाहे उनके और गोविंदा के बीच कितने भी मतभेद क्यों न हों, वह कभी भी अपने बच्चों से अपने पिता को छोड़ने के लिए नहीं कहेंगी। टॉल टेल्स कोलकाता में आईबीएनएस से बातचीत में सुनीता ने कहा, 'मैं ऐसी इंसान नहीं हूं, जो बच्चों से कहे कि वे अपने पिता को छोड़ दें। यह उनका अपना फैसला है। मेरा मतलब है, ऐसा कहना बेकार है क्योंकि वे उनके पिता हैं। उन्हें भी इस बारे में सोचना चाहिए। सिर्फ महिलाओं को ही क्यों सोचना चाहिए? महिलाएं डिप्रेशन में क्यों जिएं?'
विज्ञापन

Sunita Ahuja says she will never ask her children to leave Govinda become sad while talking on relation
गोविंदा और सुनीता आहूजा - फोटो : सोशल मीडिया
सुनीता ने कहा कि वह सच बोलेंगी
सुनीता ने यह भी जोर देकर कहा कि वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और अपनी परिस्थितियों को इस बात पर हावी नहीं होने देंगी कि वह सार्वजनिक रूप से क्या कहती हैं। उन्होंने कहा, 'कोई और मुझे पाल नहीं रहा है। मैं जो हूं, वही हूं। मैं सच बोलूंगी।'

गोविंदा को कोई और दे रहा खुशी
सुनीता ने गोविंदा के साथ अपने रिश्ते में आई भावनात्मक दूरी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, 'उन्हें वहां वह खुशी मिल रही है, जो मैं उन्हें 40 वर्षों में नहीं दे पाई। शायद कोई और उन्हें यह खुशी दे रहा है। मुझे ऐसा ही लगता है। ईश्वर उनका भला करे। उन्हें खुश रहने दें। अगर हम इन चक्करों में पड़ेंगे, तो हमारी साख भी जाएगी और हमारा काम भी जाएगा।' 

सलमान खान: ऐश्वर्या राय को छूने पर सुपरस्टार पर भड़के थे निर्देशक, अभिनेत्री ने सुनाया फिल्म के सेट का किस्सा

विज्ञापन

Sunita Ahuja says she will never ask her children to leave Govinda become sad while talking on relation
गोविंदा-सुनीता - फोटो : एक्स
सुनीता ने जनता को कहा धन्यवाद
सुनीता ने कहा कि उन्हें जनता से जो प्यार मिला है, उसके लिए वह आभारी हैं। उन्होंने कहा 'मुझे जनता से बहुत प्यार मिला है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई मेरी तरह सच बोलता है। जो किसी अच्छे इंसान को दुख पहुंचाता है, उसे भगवान देख लेंगे। दुनिया जाए भाड़ में। हम अपना काम करते रहेंगे। मेरे लिए इतना ही काफी है।'

सुनीता ने अपनी बात हल्के-फुल्के अंदाज में खत्म की। उन्होंने कहा 'देखिए, मैं कितनी अच्छी अभिनेत्री हूं। जिंदगी में इतना तनाव है, फिर भी मैं हंस रही हूं, है ना?'

कब हुई गोविंदा की शादी?
  • गोविंदा ने सुनीता आहूजा से 11 मार्च 1987 को शादी की थी।
  • सुनीता और गोविंदा के दो बच्चे हैं- बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा।
  • दोनों के रिश्ते में पिछले दो वर्षों से खटास है। दोनों अलग-अलग रह रहे हैं। 
  • सुनीता ने अपने पति गोविंदा पर आरोप लगाया है कि उनका कोमल रानी स्वर्णकार नाम की अभिनेत्री के साथ रिश्ता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed