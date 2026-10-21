{"_id":"6ad8f151114c06aa9b000907","slug":"sara-ali-khan-career-13-films-in-8-years-only-4-hits-can-udta-teer-revive-her-career-2026-10-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सारा अली खान का करियर: 8 साल में 13 फिल्में और 4 हिट; क्या अभिनेत्री के करियर में पंख लगा पाएगी ‘उड़ता तीर’?","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन



पटौदी परिवार से ताल्लुक

सारा अली खान बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्रियों में से एक हैं। वह अभिनेता सैफ अली खान और अभिनेत्री अमृता सिंह की बेटी हैं। सारा का जन्म 12 अगस्त 1995 को हुआ था। वह पटौदी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। सारा अली खान ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इतिहास और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। विज्ञापन बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्री सारा अली खान अपनी अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म में उनके साथ एक्टर आयुष्मान खुराना लीड रोल में नजर आएंगे। इससे पहले नजर डालिए सारा की हिट और फ्लॉप फिल्मों की एक लिस्ट पर और जानिए क्या ये आने वाली फिल्म सारा के करियर ग्राफ को उंचाई दे पाएगा।

Trending Videos

डेब्यू ईयर में दी दो बड़ी फिल्में

साल 2018 में उन्होंने फिल्म 'केदारनाथ' से बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे। फिल्म में उनके अभिनय को काफी पसंद किया गया और इसके लिए उन्हें फिल्मफेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवॉर्ड भी मिला। फिल्म को दर्शकों से और क्रिटिक्स के काफी प्यार मिला था। सुशांत और सारा की जोड़ी को भी काफी सराहा गया था।



'केदारनाथ' के बाद सारा अली खान उसी साल फिल्म 'सिंबा' में नजर आईं। रणवीर सिंह के साथ उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। शुरुआत में ही दो हिट फिल्में देने के चलते सारा चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं।

विज्ञापन

फिर लगा करियर पर ब्रेक

हालांकि इन दो फिल्मों के बाद सारा के करियर को एक बड़ा धक्का लगा। 2020 में कार्तिक आर्यन के साथ आई 'लव आज कल' और वरुण धवन के साथ आई 'कूली नंबर 1' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई और क्रिटिक्स की ओर से भी फिल्म को लेकर नेगेटिव रिव्यू सामने आए।



2018 के 5 साल बाद विक्की कौशल के साथ आई फिल्म 'जरा हटके जरा बचके' से सारा ने थोड़ी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियली हिट साबित हुई थी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में केवल एक फिल्म का हिट होना काफी नहीं होता है।



इसके बाद सारा की आई सभी 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। इनमें- 'स्काई फोर्स', 'मेट्रो इन दिनों' और 'पति-पत्नी और वो दो' शामिल हैं। इसका मतलब है कि डेब्यू ईयर में दो सफल फिल्में देने के बाद सारा के लिए आने वाला कोई साल खास नहीं रहा। सारा ने इस बीच कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया, कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहीं, लेकिन उन्हें वो फिल्म नहीं मिल पाई, जो उनके करियर के लिए माइलस्टोन साबित हो सके।

विज्ञापन

ओटीटी पर भी आजमाई किस्मत

इस बीच सारा ने अपने करियर में ऐसी फिल्में भी कीं, जो ओटीटी पर रिलीज हुईं। साल 2021 में सारा फिल्म 'अतरंगी रे' में नजर आईं। इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और धनुष ने काम किया। फिल्म को दर्शकों से ठीक-ठाक प्यार मिला।



2021 में सारा 'गेसलाइट' फिल्म में नजर आईं, जिनमें उनके साथ विक्रांत मैसी लीड रोल में थे। इसके अलावा इसी साल उनकी एक और मल्टीस्टारर फिल्म 'मर्डर मुबारक' भी आई। दोनों ही फिल्में दर्शकों का ध्यान नहीं खींच पाईं।