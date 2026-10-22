प्रताप टीजर: ‘इस बार शिकारी खुद हुआ शिकार’; पुलिसवाला लड़ेगा न्याय की जंग, अमित साध संग नजर आएंगी ईशा देओल

फिल्म ‘प्रताप’ का टीजर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। फिल्म में अभिनेता अमित साध मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के टीजर में एक पुलिसवाला और उसके पीछे चलती साजिश को दिखाया गया है। जानें कैसा है टीजर?

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क्या खास है ‘प्रताप’ के टीजर में

फिल्म ‘प्रताप’ की कहानी में एक पुलिसवाले के सफर को दिखाया गया है। यह पुलिस ऑफिसर एक ब्लास्ट केस में फंसा हुआ है। इस केस की वजह से उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। मगर वह हार नहीं मानता। जेल में रहते हुए भी वह खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कानून का सहारा लेता है।