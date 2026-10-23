{"_id":"6adb66deef10cefaa00ada5d","slug":"ramayana-advance-booking-ranbir-kapoor-film-sells-over-1-47-lakh-tickets-earns-8-27-crore-2026-10-23","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रामायण: एडवांस बुकिंग में बिके लाखों टिकट; की करोड़ों की कमाई; क्या 70 करोड़ की ओपनिंग कर पाएगी फिल्म?","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन



एडवांस बुकिंग में बिके 1.47 लाख से ज्यादा टिकट

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 23 अक्तूबर 2026 को सुबह 11 बजकर 42 मिनट तक फिल्म के 3,964 शोज के लिए 1.47 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके थे। फिल्म की एडवांस बुकिंग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विज्ञापन



अब तक फिल्म ने ब्लॉक सीटों को मिलाकर 8.27 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। वहीं, ब्लॉक सीटों को हटाकर कमाई का आंकड़ा 6.25 करोड़ रुपये है। ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 23 अक्तूबर 2026 को सुबह 11 बजकर 42 मिनट तक फिल्म के 3,964 शोज के लिए 1.47 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके थे। फिल्म की एडवांस बुकिंग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।अब तक फिल्म ने ब्लॉक सीटों को मिलाकर 8.27 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। वहीं, ब्लॉक सीटों को हटाकर कमाई का आंकड़ा 6.25 करोड़ रुपये है। रणबीर कपूर और साई पल्लवी की अपकमिंग फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों में एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। फिल्म एडवांस बुकिंग में भी जमकर कमाई कर रही है। जानिए फिल्म पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है।

Trending Videos

शोज की संख्या बढ़ी, टिकटों की बिक्री में भी उछाल

फिल्म के शोज की संख्या में 12 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, ब्लॉक सीटों को मिलाकर कुल टिकट बुकिंग में 58 फीसदी का उछाल आया है। इसका असर हर शो में बिकने वाले टिकटों की औसत संख्या पर भी पड़ा है। पहले हर शो के लिए औसतन 26 टिकट बिक रहे थे, जो अब बढ़कर 37 हो गए हैं।



हालांकि, अभी तक किसी भी ट्रैक किए गए शो के सभी टिकट पूरी तरह नहीं बिके हैं। इसका मतलब है कि दर्शकों के लिए अभी भी टिकट उपलब्ध हैं।

विज्ञापन

मल्टीप्लेक्स और प्रीमियम स्क्रीन पर बढ़ी दिलचस्पी

गुरुवार रात तक पीवीआर आईनॉक्स और सिनेपोलिस जैसी बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन में फिल्म के 50 हजार से ज्यादा एडवांस टिकट बिक चुके थे। शुरुआती दिलचस्पी खास तौर पर आईमैक्स और 4DX जैसी प्रीमियम स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। वहीं, सामान्य मल्टीप्लेक्स स्क्रीन पर बुकिंग में अभी धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है।



ट्रेड से जुड़े अनुमानों के मुताबिक, अगर फिल्म रिलीज के दिन तक देश की तीन बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन में 3.5 लाख एडवांस टिकट बेच लेती है, तो इसे दिवाली से पहले अच्छी शुरुआत माना जा सकता है। वहीं, 5 लाख टिकटों की बिक्री एक बड़ा टारगेट होगा।



फिल्म की रिलीज से पहले आखिरी सप्ताह यानी करीब 29 अक्तूबर से एडवांस बुकिंग में तेजी आने की उम्मीद है। इस दौरान सिनेमाघरों में शोज की संख्या बढ़ सकती है और देशभर में ज्यादा स्क्रीन उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

विज्ञापन