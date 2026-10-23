अनन्या पांडे: क्या अक्षय कुमार के बेटे को डेट कर रहीं अभिनेत्री? आरव के साथ छुट्टियां बिताते देख चौंके फैंस
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 23 Oct 2026 05:01 PM IST
सार
- बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अक्सर अपनी तस्वीरों के लिए चर्चाओं में रहती हैं।
- लेकिन हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड के एक सुपरस्टार के बेटे के साथ तस्वीरें शेयर की हैं।
- ये फोटोज अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।
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विस्तार
हाल ही में अभिनेत्री अनन्या पांडे भी एकेडमी म्यूजियम गाला 2026 में शामिल हुईं, जहां ने अपने लुक से छा गईं थीं। इवेंट के बाद उनके लुक की काफी चर्चा हुई थी। अब अनन्या ने एक और तस्वीर शेयर की है, जिसके बाद एक बार एक्ट्रेस सुर्खियों में आ गई हैं।
किसके साथ शेयर की तस्वीरें?
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने फैंस को अपनी छुट्टियों की एक झलक दिखाई है। उन्होंने अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बेटे आरव भाटिया के साथ एक तस्वीर शेयर की है। अनन्या ने यह तस्वीर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की, जिसमें दोनों घर पर बनी कुछ खाने की चीजों के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं।
यह तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि बॉलीवुड के मशहूर परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद आरव भाटिया काफी हद तक लाइमलाइट से दूर रहते हैं।
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किसके साथ शेयर की तस्वीरें?
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने फैंस को अपनी छुट्टियों की एक झलक दिखाई है। उन्होंने अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बेटे आरव भाटिया के साथ एक तस्वीर शेयर की है। अनन्या ने यह तस्वीर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की, जिसमें दोनों घर पर बनी कुछ खाने की चीजों के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं।
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यह तस्वीर सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि बॉलीवुड के मशहूर परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद आरव भाटिया काफी हद तक लाइमलाइट से दूर रहते हैं।
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अनन्या पांडे ने आरव के साथ शेयर किया खास पल
तस्वीर में अनन्या और आरव एक-दूसरे के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों कैमरे के सामने घर पर बनी छोटी-छोटी बेक्ड ट्रीट्स दिखा रहे हैं। यह तस्वीर उनके एक दोस्त ने शेयर की थी, जिसे बाद में अनन्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रीपोस्ट किया।
तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा था, 'दोस्तों, मेरी बनाई हुई बेकिंग को मंजूरी मिल गई है।' तस्वीर में आरव के हाथ में मफिन से भरा एक पारदर्शी डिब्बा भी दिखाई दे रहा है। दोनों की यह तस्वीर उनके छुट्टियों के एक खास पल की झलक दिखाती है।
देखें फोटो-
तस्वीर में अनन्या और आरव एक-दूसरे के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। दोनों कैमरे के सामने घर पर बनी छोटी-छोटी बेक्ड ट्रीट्स दिखा रहे हैं। यह तस्वीर उनके एक दोस्त ने शेयर की थी, जिसे बाद में अनन्या ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रीपोस्ट किया।
तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा था, 'दोस्तों, मेरी बनाई हुई बेकिंग को मंजूरी मिल गई है।' तस्वीर में आरव के हाथ में मफिन से भरा एक पारदर्शी डिब्बा भी दिखाई दे रहा है। दोनों की यह तस्वीर उनके छुट्टियों के एक खास पल की झलक दिखाती है।
देखें फोटो-
आरव के बारे में
अनन्या पांडे के बारे में
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- सिनेमा के बड़े अभिनेता के बेटे होने के बाद भी आरव को अपनी निजी जिंदगी को छिपाकर रखना पसंद है।
- इतना ही नहीं उनको फिल्मों में भी कोई खास रुचि नहीं है।
- अक्षय कुमार ने बताया कि आरव फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
अनन्या पांडे के बारे में
- अनन्या पांडे बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता चंकी पांडे और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भावना पांडे की बेटी हैं।
- अभिनेत्री फिल्म 'गहराइयां' (2022), 'ड्रीम गर्ल 2' (2023) और 'खो गए हम कहां' (2023) में नजर आ चुकी हैं।
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