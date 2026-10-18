सिद्धू मूसेवाला: दिवंगत गायक के ढाई साल के भाई से किसको है खतरा? दर्ज हुई शिकायत, जानें पूरा मामला

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विज्ञापन दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी एक खबर सामने आई है। 'लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल' ने मानसा के डिप्टी कमिश्नर और जिला बाल संरक्षण इकाई के पास गायक के छोटे भाई को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई है। इसमें सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता के लगभग ढाई साल के बेटे, सुखदीप सिंह सिद्धू की मानसिक हालत की जांच करने की मांग की गई है।

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शिकायत में क्या है?

17 अक्तूबर को संस्था के महासचिव और वकील नवकिरण सिंह के माध्यम से शिकायत दी गई है। इसमें चिंता जताई गई है कि सार्वजनिक मौकों पर बच्चे को कथित तौर पर हथियारों से जुड़े इशारे करते देखा गया है। इसमें 'किशोर न्याय अधिनियम, 2015' के तहत हस्तक्षेप करने की मांग की गई है, जिसमें माता-पिता की काउंसलिंग और पूरे मामले की जांच शामिल है।

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शिकायत में किस घटना का है जिक्र?

शिकायत के अनुसार, 9 अक्तूबर को कनाडा के टोरंटो में 'साइंड टू गॉड वर्ल्ड टूर' के शुरुआती शो के दौरान बच्चे को मंच पर लाया गया था। वहां उसने कथित तौर पर पिस्तौल से गोली चलाने जैसे इशारे किए और गोली चलने की आवाजें निकालीं। शिकायत में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो का भी जिक्र है, जिनमें कथित तौर पर बच्चे के आस-पास मौजूद लोग उसे ऐसे ही इशारे करने के लिए उकसाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

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कब हुई सिद्धू मूसेवाला की हत्या?

संगठन का तर्क है कि कम उम्र में बार-बार ऐसी तस्वीरें देखने से बच्चे के विकास पर असर पड़ सकता है, हिंसक व्यवहार सामान्य लग सकता है। इसके अलावा उसकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती हैं। यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि उसके बड़े भाई, सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को मानसा जिले के जवाहरके गांव के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संगठन की मुख्य चिंता यह है कि बच्चे को गोलीबारी या अन्य हिंसक हरकतें करने के लिए सिखाया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है या ऐसा करने की अनुमति दी जा रही है।