मुंबई के डिंडोशी सत्र न्यायालय ने आलोक नाथ की पत्नी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विनता नंदा को किसी भी प्लेटफॉर्म पर बोलने की आजादी है। ये उनके अभिव्यिक्ति के अधिकार के तहत आता है। इसलिए हम कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते।

Mumbai's Dindoshi Sessions Court rejected #AlokNath's wife's application for an injunction order against Vinta Nanda (in pic). The court says it can't pass an injunction order against her at this stage. (File pic of Vinta Nanda) pic.twitter.com/lq4VM0eHvT