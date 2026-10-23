मलाइका अरोड़ा: एक्ट्रेस ने पैपराजी संग मनाया जन्मदिन, सफेद ड्रेस में ढ़ाया कहर; केक काटकर दिए दिलकश पोज
- बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा आज अपना 53वां जन्मदिन मना रही हैं।
- एक्ट्रेस ने पैपराजी के साथ भी अपने खास दिन को सेलिब्रेट किया।
- इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।
विस्तार
पैपराजी के साथ मनाया जन्मदिन
सामने आए वीडियो में मलाइका व्हाइट ड्रेस में काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। वीडियो में मलाइका सामने रखे तीन केक को काटती हैं और पैपराजी का शुक्रिया अदा करती हैं। इसके बाद एक्ट्रेस पैप्स के सामने दिलकश पोज भी देती नजर आ रही हैं। इस दौरान मलाइका काफी खुश नजर आ रही हैं। फैंस भी कमेंट में एक्ट्रेस को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं।
देखें वीडियो-
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- मलाइका अरोड़ा को दर्शक उनके अभिनय से ज्यादा डांस के लिए पसंद करते हैं।
- मलाइका ने कई फिल्मों के गानों पर बेहतरीन डांस किया है।
- इस लिस्ट में 'मुन्नी बदनाम हुई' से लेकर 'अनारकली डिस्को चली' तक शामिल हैं।
- इससे पहले भी मलाइका ने 1998 में आई फिल्म 'दिल से' के 'छैया छैया' गाने में भी डांस किया था।
- इस गाने के लिए मलाइका को काफी सराहना मिली थी।
- इसके अलावा मलाइका 'नच बलिए' और 'झलक दिखला जा' जैसे कई डांस और रियलिटी शोज में जज की भूमिका निभा चुकी हैं।
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