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मलाइका अरोड़ा: एक्ट्रेस ने पैपराजी संग मनाया जन्मदिन, सफेद ड्रेस में ढ़ाया कहर; केक काटकर दिए दिलकश पोज

Fri, 23 Oct 2026 06:16 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 23 Oct 2026 06:16 PM IST
सार

  • बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा आज अपना 53वां जन्मदिन मना रही हैं। 
  • एक्ट्रेस ने पैपराजी के साथ भी अपने खास दिन को सेलिब्रेट किया। 
  • इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। 

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Malaika Arora Celebrates 53rd Birthday With Paparazzi Cuts Cakes In White Dress And Poses For Cameras
मलाइका अरोड़ा बर्थडे सेलिब्रेशन - फोटो : इंस्टाग्राम @filmfare

विस्तार
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बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर मलाइका अरोड़ा आज 23 अक्तूबर को अपना 53वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई सितारों ने एक्ट्रेस को विश किया है। अब एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मलाइका पैपराजी के साथ बर्थडे मनाती नजर आ रही हैं। 
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पैपराजी के साथ मनाया जन्मदिन
सामने आए वीडियो में मलाइका व्हाइट ड्रेस में काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। वीडियो में मलाइका सामने रखे तीन केक को काटती हैं और पैपराजी का शुक्रिया अदा करती हैं। इसके बाद एक्ट्रेस पैप्स के सामने दिलकश पोज भी देती नजर आ रही हैं। इस दौरान मलाइका काफी खुश नजर आ रही हैं। फैंस भी कमेंट में एक्ट्रेस को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। 
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देखें वीडियो-
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Malaika Arora Celebrates 53rd Birthday With Paparazzi Cuts Cakes In White Dress And Poses For Cameras
मलाइका अरोड़ा - फोटो : इंस्टाग्राम@malaikaaroraofficial
मलाइका अरोड़ा का करियर 
  • मलाइका अरोड़ा को दर्शक उनके अभिनय से ज्यादा डांस के लिए पसंद करते हैं।
  • मलाइका ने कई फिल्मों के गानों पर बेहतरीन डांस किया है।
  • इस लिस्ट में 'मुन्नी बदनाम हुई' से लेकर 'अनारकली डिस्को चली' तक शामिल हैं।
  • इससे पहले भी मलाइका ने 1998 में आई फिल्म 'दिल से' के 'छैया छैया' गाने में भी डांस किया था।
  • इस गाने के लिए मलाइका को काफी सराहना मिली थी।
  • इसके अलावा मलाइका 'नच बलिए' और 'झलक दिखला जा' जैसे कई डांस और रियलिटी शोज में जज की भूमिका निभा चुकी हैं।


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