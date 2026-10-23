मलाइका अरोड़ा: एक्ट्रेस ने पैपराजी संग मनाया जन्मदिन, सफेद ड्रेस में ढ़ाया कहर; केक काटकर दिए दिलकश पोज

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बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर मलाइका अरोड़ा आज 23 अक्तूबर को अपना 53वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई सितारों ने एक्ट्रेस को विश किया है। अब एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मलाइका पैपराजी के साथ बर्थडे मनाती नजर आ रही हैं।