आईफा इवेंट: शाहिद-करीना का खास पल देख फैंस हुए हैरान, आई ‘जब वी मेट’ की याद, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

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आईफा 2027 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों सितारे गले मिलते नजर आए। दोनों का यह खास पल देखकर फैंस काफी नॉस्टैलजिक हो गए हैं। फिल्म ‘जब वी मेट’ में अपनी शानदार ऑन-स्क्रीन जोड़ी के लिए मशहूर रहे दोनों सितारे एक बार फिर साथ नजर आए। कभी रिलेशनशिप में रहे करीना और शाहिद के बीच इस दोस्ताना मुलाकात ने जल्द ही इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया।करीना कपूर ब्लैक लेदर आउटफिट में दिखाई दीं। उन्होंने ब्लैक लेदर जैकेट के साथ मैचिंग स्कर्ट पहनी। अपने लुक को उन्होंने ब्लैक हील्स के साथ पूरा किया था। वहीं, शाहिद कपूर ने व्हाइट सूट पहना, जिसके साथ उन्होंने व्हाइट शर्ट और ग्रीन सनग्लासेस कैरी किए। उनका स्टाइल काफी क्लासी नजर आया।