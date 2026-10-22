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आईफा 2027: टाइगर हमले के बाद पहले पब्लिक इवेंट में पहुंचे सलमान, करीना से गले मिले; साथ नजर आए शाहिद-वरुण

Thu, 22 Oct 2026 05:09 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Thu, 22 Oct 2026 05:09 PM IST
सार

  • गुरुवार को आईफा 2027 की पीसी का आयोजन हुआ। 
  • ये इवेंट मुंबई में आयोजित किया गया था
  • इवेंट में बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे शामिल हुए।  

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IIFA 2027 Press Conference Salman Kareena Shahid Pankaj And Varun Dhawan Impress With Stylish Looks
आईफा 2027 पीसी - फोटो : इंस्टाग्राम @iifa

विस्तार
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मुंबई में आईफा 2027 की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे नजर आए। सलमान खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर, पंकज त्रिपाठी और वरुण धवन समेत कई सितारों ने कार्यक्रम में शिरकत की। सभी सितारे अपने शानदार अंदाज में नजर आए।
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सलमान खान
सलमान खान इस दौरान ब्लू ब्लेजर, डार्क टी-शर्ट और ब्लू डेनिम जींस में नजर आए। उन्होंने ब्लैक सनग्लासेस के साथ अपने लुक को पूरा किया। 


करीना कपूर
करीना कपूर ब्लैक लेदर आउटफिट में दिखाई दीं। उन्होंने ब्लैक लेदर जैकेट के साथ मैचिंग स्कर्ट पहनी। अपने लुक को उन्होंने ब्लैक हील्स के साथ पूरा किया। 


जब सलमान से मिलीं करीना 
सलमान और करीना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों कलाकार गले मिलते नजर आ रहे हैं। एक्टर्स का ये मूमेंट फैंस को काफी पसंद आ रहा है। 
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शाहिद कपूर
वहीं, शाहिद कपूर ने व्हाइट सूट पहना, जिसके साथ उन्होंने व्हाइट शर्ट और ग्रीन सनग्लासेस कैरी किए। उनका स्टाइल काफी क्लासी नजर आया। 


वरुण धवन
पीसी में वरुण धवन क्रीम कलर के ब्लेजर, पर्पल शर्ट और व्हाइट ट्राउजर में नजर आए। उन्होंने टिंटेड सनग्लासेस के साथ अपने लुक को खास बनाया।


पंकज त्रिपाठी
इसके अलावा, पंकज त्रिपाठी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आईफा 2027 की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सितारों का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला।
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