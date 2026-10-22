आईफा 2027: टाइगर हमले के बाद पहले पब्लिक इवेंट में पहुंचे सलमान, करीना से गले मिले; साथ नजर आए शाहिद-वरुण

सलमान खान इस दौरान ब्लू ब्लेजर, डार्क टी-शर्ट और ब्लू डेनिम जींस में नजर आए। उन्होंने ब्लैक सनग्लासेस के साथ अपने लुक को पूरा किया।करीना कपूर ब्लैक लेदर आउटफिट में दिखाई दीं। उन्होंने ब्लैक लेदर जैकेट के साथ मैचिंग स्कर्ट पहनी। अपने लुक को उन्होंने ब्लैक हील्स के साथ पूरा किया।सलमान और करीना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों कलाकार गले मिलते नजर आ रहे हैं। एक्टर्स का ये मूमेंट फैंस को काफी पसंद आ रहा है।वहीं, शाहिद कपूर ने व्हाइट सूट पहना, जिसके साथ उन्होंने व्हाइट शर्ट और ग्रीन सनग्लासेस कैरी किए। उनका स्टाइल काफी क्लासी नजर आया।पीसी में वरुण धवन क्रीम कलर के ब्लेजर, पर्पल शर्ट और व्हाइट ट्राउजर में नजर आए। उन्होंने टिंटेड सनग्लासेस के साथ अपने लुक को खास बनाया।इसके अलावा, पंकज त्रिपाठी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आईफा 2027 की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सितारों का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला।