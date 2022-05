{"_id":"626f5683c7b6bb460850bb48","slug":"internet-sensation-kylie-paul-was-attacked-with-a-knife-got-5-stitches-in-right-hand-thumb","type":"story","status":"publish","title_hn":"सोशल मीडिया: इंटरनेट सेंसेशन किली पॉल पर पांच लोगों ने चाकू से किया हमला, लाठी से भी पीटा","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: हर्षिता सक्सेना Updated Mon, 02 May 2022 09:42 AM IST