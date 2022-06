Prathyusha Garimela: फैशन डिजाइनर प्रत्युषा गरिमेला की मौत, बेडरूम में मिला कार्बन मोनोऑक्साइड का सिलेंडर

मशहूर फैशन डिजाइनर प्रत्युषा गरिमेला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वह बंजारा हिल्स में अपने आवास पर मृत पाई गईं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पुलिस ने जानकारी दी है कि डिजाइनर के बेडरूम से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस द्वारा संदिग्ध मौत की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

Top fashion designer Prathyusha Garimella was found dead at her residence in Banjara Hills, Telangana, says police