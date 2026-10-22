दिलजीत दोसांझ: दिल्ली में होने वाले कॉन्सर्ट पर लगी रोक, AAP नेता ने उठाए सवाल; पुलिस ने बताई ये वजह

#WATCH | Delhi: On Delhi Police denying permission for Diljit Dosanjh's concert at JLN Stadium, Delhi AAP President Saurabh Bhardwaj says, "It is India's misfortune that when an industrialist makes money or a star becomes a superstar, they start fearing the government. You don't see this in other countries. But Diljit Dosanjh is among the few artists who raised his voice for farmers when they were sitting at the borders and for students when police allegedly used brutality against them... I believe the government is sending a message to superstars that if they speak against it, their work will be shut down... Because of such actions, Diljit Dosanjh will become a superhero for the youth..." — ANI (@ANI) October 22, 2026

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को मंजूरी नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इस फैसले को भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कलाकारों को निशाना बनाया जा रहा है।हालांकि, दिल्ली पुलिस ने कॉन्सर्ट की अनुमति नहीं देने के पीछे सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी वजहें बताई हैं। फिलहाल, 30 अक्तूबर को होने वाले इस कार्यक्रम पर संकट बना हुआ है।