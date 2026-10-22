दिलजीत दोसांझ: दिल्ली में होने वाले कॉन्सर्ट पर लगी रोक, AAP नेता ने उठाए सवाल; पुलिस ने बताई ये वजह
- दिलजीत दोसांझ के फैंस के लिए एक निराश करने वाली खबर सामने आई है।
- दिल्ली पुलिस ने उनके 30 अक्तूबर को होने वाले कॉन्सर्ट को मंजूरी नहीं दी है।
- यह कार्यक्रम नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होना था और उनके ‘ऑरा इंडिया टूर’ का हिस्सा था।
विस्तार
सुरक्षा कारणों से नहीं मिली अनुमति
दरअसल, कॉन्सर्ट के आयोजन के लिए बुकमायशो लाइव ने 14 अक्तूबर को अनुमति मांगी थी। हालांकि, पुलिस ने सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के चलते इस अनुरोध को मंजूरी नहीं दी। दिल्ली पुलिस के साउथ डिस्ट्रिक्ट ने 21 अक्तूबर को इस संबंध में आदेश जारी किया।
पुलिस के आदेश के मुताबिक, कॉन्सर्ट को मंजूरी नहीं देने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। इनमें संभावित सुरक्षा खतरे से जुड़ी जानकारियां, त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारियां और कानून-व्यवस्था से जुड़ी अन्य चिंताएं शामिल हैं। पुलिस ने अपने पत्र में साफ किया कि कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को मंजूरी नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इस फैसले को भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कलाकारों को निशाना बनाया जा रहा है।
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने कॉन्सर्ट की अनुमति नहीं देने के पीछे सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी वजहें बताई हैं। फिलहाल, 30 अक्तूबर को होने वाले इस कार्यक्रम पर संकट बना हुआ है।
#WATCH | Delhi: On Delhi Police denying permission for Diljit Dosanjh's concert at JLN Stadium, Delhi AAP President Saurabh Bhardwaj says, "It is India's misfortune that when an industrialist makes money or a star becomes a superstar, they start fearing the government. You don't see this in other countries. But Diljit Dosanjh is among the few artists who raised his voice for farmers when they were sitting at the borders and for students when police allegedly used brutality against them... I believe the government is sending a message to superstars that if they speak against it, their work will be shut down... Because of such actions, Diljit Dosanjh will become a superhero for the youth..."— ANI (@ANI) October 22, 2026
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