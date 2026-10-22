उड़ता तीर: वाघा बॉर्डर पर आयुष्मान-सारा के प्रमोशन में आई रुकावट, दूसरी तरफ से बजे आतिफ के गाने; देखें वीडियो

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VIDEO OF THE DAY...!!!! 😂 - Pakistan plays Atif Aslam’s qawwali as Bollywood arrives at the Wagah Border to promote an anti-Pakistan film. https://t.co/wMQKTb5aFA — Sheri. (@CallMeSheri1_) October 21, 2026

दरअसल, प्रमोशन के दौरान बॉर्डर के दूसरी तरफ से पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम के गाने लाउडस्पीकर पर बजने लगे। तेज आवाज के कारण आयुष्मान और सारा को अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में मुश्किल हुई।इस इवेंट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें आयुष्मान खुराना और सारा अली खान लोगों से बात करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन तेज म्यूजिक के कारण उनकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। एक वीडियो में आतिफ असलम का मशहूर गाना 'ताजदार-ए-हरम' भी सुनाई दे रहा है। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।