अरुणा ईरानी: पति के निधन के 50 दिन बाद काम पर लौटीं एक्ट्रेस, भावुक वीडियो किया शेयर; फैंस को दिया धन्यवाद

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पति के निधन के बाद पहली बार आईं सामने

अरुणा ईरानी ने रविवार को यह वीडियो शेयर किया। पति के निधन के बाद यह पहली बार है, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बारे में बात की है। वीडियो में वह अपने चाहने वालों से मिले प्यार और समर्थन के बारे में बात करते हुए भावुक हो गईं। उन्होंने बताया कि इस मुश्किल समय में लोगों के प्यार ने उन्हें दुख से उबरने में काफी मदद की है। विज्ञापन



अभिनेत्री ने कहा, 'कुकू जी के निधन के बाद आप सभी ने मुझे जो प्यार और अपनापन दिया है, उसके लिए मैं दिल से आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं।' उन्होंने आगे बताया कि लोगों के इस प्यार ने उन्हें मुश्किल समय से निकलने की ताकत दी है। अरुणा ईरानी ने रविवार को यह वीडियो शेयर किया। पति के निधन के बाद यह पहली बार है, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बारे में बात की है। वीडियो में वह अपने चाहने वालों से मिले प्यार और समर्थन के बारे में बात करते हुए भावुक हो गईं। उन्होंने बताया कि इस मुश्किल समय में लोगों के प्यार ने उन्हें दुख से उबरने में काफी मदद की है।अभिनेत्री ने कहा, 'कुकू जी के निधन के बाद आप सभी ने मुझे जो प्यार और अपनापन दिया है, उसके लिए मैं दिल से आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं।' उन्होंने आगे बताया कि लोगों के इस प्यार ने उन्हें मुश्किल समय से निकलने की ताकत दी है।

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अरुणा ईरानी एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। इस मुश्किल समय में फैंस और चाहने वालों से मिले प्यार ने उन्हें हिम्मत दी है। हाल ही में अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह भावुक नजर आईं। इस वीडियो के जरिए उन्होंने अपने पति के निधन के बाद साथ देने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया।