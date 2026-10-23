इंडिया के टॉप 1%: 'अगर मेरा कोई जुड़वा भाई बन सकता है तो वह...', सतीश कौशिक को याद कर भावुक हुए अनिल कपूर
- अनिल कपूर ने अपने शो में अपने दिवंगत दोस्त और अभिनेता सतीश कौशिक को याद किया है।
- उन्होंने कहा है कि अगर उनका कोई जुड़वा भाई होता तो वह सतीश कौशिक होता।
- अभिनेता ने बताया है कि दोनों को कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद थी।
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यह भावुक पल तब आया जब शो के एक प्रतियोगी गगन ने बताया कि लोग अक्सर उनकी तुलना दिवंगत अभिनेता से करते हैं। गगन की शक्ल सतीश कौशिक से काफी मिलती-जुलती है। गगन ने यह भी बताया कि टीवी शो 'सुमित संभल लेगा' की शूटिंग के दौरान दिल्ली में उनकी मुलाकात सतीश कौशिक से हुई थी। इस बात ने अनिल कपूर को अपने दोस्त से जुड़ी पुरानी यादों में खो जाने पर मजबूर कर दिया।
सतीश कौशिक के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए अनिल कपूर ने कहा, 'उनके साथ मेरा रिश्ता कैसा था, इसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। अगर यह शूटिंग 70 मिनट की भी होती, तो भी उनके बारे में किस्से सुनाने के लिए कम पड़ जाती। वे मुझसे अक्सर कहते थे, 'तुम्हारा टैलेंट लाजवाब है'।'
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अनिल कपूर ने यह भी बताया कि वह प्यार से सतीश कौशिक को 'डैनी डेविटो' कहकर बुलाते थे। दोनों को 'ट्विन्स' फिल्म बहुत पसंद थी और वे अक्सर सोचते थे कि काश वे कभी साथ में जुड़वां भाइयों का किरदार निभा पाते। अपनी गहरी दोस्ती को याद करते हुए अनिल कपूर ने कहा, 'अगर मेरा कोई जुड़वां भाई हो सकता है, तो वह सिर्फ सतीश थे, क्योंकि वह मेरे बारे में सब कुछ जानते थे। मेरा गुस्सा, मेरी खुशी, हर एक बात। वह मुझे बहुत अच्छे से समझते थे।'
बातचीत तब और मजेदार हो गई जब अनिल कपूर और गगन ने मंच पर सतीश कौशिक का एक यादगार डायलॉग दोहराया, 'मेरा नाम है कैलेंडर, मैं चला किचन के अंदर!' गगन के इस अंदाज की तारीफ करते हुए अनिल कपूर ने कहा, 'आपने मेरा दिल जीत लिया है।' इसके बाद उन्होंने मजाक में दर्शकों से कहा कि अगर किसी के पास 'ट्विन्स' फिल्म से प्रेरित कोई फिल्म बनाने के लिए पैसे हों, तो उन्हें और गगन को जुड़वां भाइयों के रोल में कास्ट करें।
- सतीश कौशिक का 9 मार्च 2023 को निधन हो गया था।
- वह एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ निर्देशक, निर्माता, एडिटर और स्क्रीनराइटर थे।
- वह अनिल कपूर के साथ 'मिस्टर इंडिया', 'राम लखन' और 'जमाई राजा' जैसी फिल्मों में नजर आए थे।