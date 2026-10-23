दलेर मेहंदी: 'क्या मंत्री को ऐसे बात करनी चाहिए?' सिंगर के अपमान पर भड़के मीका सिंह, की माफी मांगने की अपील

Thank you so much for your support. 🙏❤️ The way Minister @SubodhUniyal1 ji spoke on stage was extremely rude and disrespectful. An artist deserves dignity, regardless of the circumstances. He reportedly said on stage, “Yahan aapse pehle @manindarbuttar pit ke gaya tha. Itna pita tha ki ab uska baap bhi nahi aa sakta yahan se.” Is this really the language a minister should use for artists? What kind of behaviour is this? Artists come to perform, entertain people, and honour their commitments. They deserve respect, not humiliation from a public platform. Subodh Uniyal ji, do you want artists to stop coming to Uttarakhand? Such an attitude can discourage artists from performing in a state that we all love. Please remember that the people have given you the position you hold today. Public office comes with responsibility, humility, and accountability. I have immense love and respect for Uttarakhand, but artists deserve respect too. I sincerely hope you will reflect on your words and address this matter with dignity. — King Mika Singh (@MikaSingh) October 23, 2026

मीका ने अपनी बात खत्म करते हुए लिखा, 'सुबोध उनियाल जी, क्या आप चाहते हैं कि कलाकार उत्तराखंड आना बंद कर दें? इस तरह का व्यवहार कलाकारों को उस राज्य में कार्यक्रम करने से हतोत्साहित कर सकता है, जिसे हम सभी प्यार करते हैं। कृपया याद रखिए कि जनता ने ही आपको आज इस पद तक पहुंचाया है। सार्वजनिक पद पर रहने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह विनम्रता और जवाबदेही के साथ व्यवहार करे। मुझे उत्तराखंड से बहुत प्यार और सम्मान है, लेकिन कलाकारों को भी सम्मान मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपने शब्दों पर विचार करेंगे और इस मामले को सम्मानजनक तरीके से सुलझाएंगे।'