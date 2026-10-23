दलेर मेहंदी: 'क्या मंत्री को ऐसे बात करनी चाहिए?' सिंगर के अपमान पर भड़के मीका सिंह, की माफी मांगने की अपील
- पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी हाल ही में उत्तराखंड में परफॉर्म करने पहुंचे थे।
- शो के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उनके व्यवहार पर सवाल उठाए थे।
- अब इस मामले पर सिंगर मीका सिंह ने मंत्री सुबोध उनियाल से माफी मांगने की अपील की है।
विस्तार
मीका सिंह ने मंत्री से क्या कहा?
मीका सिंह ने अपनी पोस्ट में सबसे पहले लोगों का शुक्रियाअदा किया और कहा, 'जिस प्रकार मंत्री जी ने मंच पर जो कहा वह बहुत असभ्य और अपमानजनक था। एक कलाकार परिस्थितियों की परवाह किए बिना सम्मान का हकदार होता है।
उन्होंने कथित तौर पर मंच पर कहा, 'यहां आपसे पहले मनिंदर बुट्टर पिट के गया था। इतना पिटा था कि अब उसका बाप भी नहीं आ सकता यहां।'
मीका ने आगे लिखा, 'क्या किसी मंत्री को कलाकारों से इस तरह बात करनी चाहिए? यह कैसा व्यवहार है? कलाकार लोगों का मनोरंजन करने और अपने वादे पूरे करने के लिए कार्यक्रमों में आते हैं। उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, न कि किसी सार्वजनिक मंच पर उनका अपमान होना चाहिए।
मीका ने अपनी बात खत्म करते हुए लिखा, 'सुबोध उनियाल जी, क्या आप चाहते हैं कि कलाकार उत्तराखंड आना बंद कर दें? इस तरह का व्यवहार कलाकारों को उस राज्य में कार्यक्रम करने से हतोत्साहित कर सकता है, जिसे हम सभी प्यार करते हैं। कृपया याद रखिए कि जनता ने ही आपको आज इस पद तक पहुंचाया है। सार्वजनिक पद पर रहने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह विनम्रता और जवाबदेही के साथ व्यवहार करे। मुझे उत्तराखंड से बहुत प्यार और सम्मान है, लेकिन कलाकारों को भी सम्मान मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपने शब्दों पर विचार करेंगे और इस मामले को सम्मानजनक तरीके से सुलझाएंगे।'
देखें पोस्ट-
Thank you so much for your support. 🙏❤️ The way Minister @SubodhUniyal1 ji spoke on stage was extremely rude and disrespectful. An artist deserves dignity, regardless of the circumstances. He reportedly said on stage, “Yahan aapse pehle @manindarbuttar pit ke gaya tha. Itna pita tha ki ab uska baap bhi nahi aa sakta yahan se.” Is this really the language a minister should use for artists? What kind of behaviour is this? Artists come to perform, entertain people, and honour their commitments. They deserve respect, not humiliation from a public platform. Subodh Uniyal ji, do you want artists to stop coming to Uttarakhand? Such an attitude can discourage artists from performing in a state that we all love. Please remember that the people have given you the position you hold today. Public office comes with responsibility, humility, and accountability. I have immense love and respect for Uttarakhand, but artists deserve respect too. I sincerely hope you will reflect on your words and address this matter with dignity.— King Mika Singh (@MikaSingh) October 23, 2026
- सिंगर दलेर मेहंदी रविवार रात उत्तराखंड के नई टिहरी में आयोजित सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में परफॉर्म कर रहे थे।
- इसी दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने उनके कार्यक्रम को बीच में रोक दिया और मंच पर ही उन्हें टोकने लगे।
- मंत्री ने सिंगर के व्यवहार पर सवाल उठाए।
- इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आ गया।
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