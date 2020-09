ज्यादा खर्च क्यों करें...जब किफायत में पा सकते हैं IIT-JEE/NEET में कामयाबी

{"_id":"5f6c44268ebc3e3e811254aa","slug":"why-spend-more-fees-when-you-can-get-success-in-iit-jee-neet-exam-with-less-fees","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u0916\u0930\u094d\u091a \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0930\u0947\u0902...\u091c\u092c \u0915\u093f\u092b\u093e\u092f\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 IIT-JEE\/NEET \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u092e\u092f\u093e\u092c\u0940","category":{"title":"Education","title_hn":"\u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u093e","slug":"education"}}

आईआईटी जेईई और नीट में हर वर्ष लाखों स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं, लेकिन सफलता कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को ही मिलती है। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, जो महंगी फीस व सही मार्गदर्शन के अभाव में सफल नहीं हो पाते हैं। इस तरह के मेधावी स्टूडेंट्स के लिए सफलता डॉट कॉम लेकर आया है आईआईटी जेईई व नीट की तैयारी के लिए खास 4 महीने, 1 साल और 2 साल के कोर्स।

4 महीने का कैप्सूल कोर्स आईआईटी जेईई- फरवरी 2021 की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बेहद लाभदायक है। 1 साल का टार्गेट कोर्स आईआईटी जेईई व नीट 2021, वहीं 2 साल का कोर्स जेईई व नीट 2022 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर डिजाइन किया गया है।

घर बैठे होगी कोटा जैसी तैयारी, 360 डिग्री ई-लर्निंग के साथ

स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए जरूरी होता है सही स्टडी प्लान और सही मेंटर। ऐसे में, कोटा और अन्य प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के अनुभवी मेंटर अगर आपके बच्चे का घर बैठे मार्गदर्शन करें, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है और वह भी सबसे वाजिब फीस में।

इन शानदार कोर्स के तहत स्टूडेंट्स को अनुभवी शिक्षकों एवं आधुनिक तकनीकी टूल्स जैसे लाइव इंटरेक्टिव क्लासेज, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म, रिकॉर्डेड क्लासेज आदि के द्वारा अच्छी रैंक लाने के लिए तैयार किया जाएगा। स्टूडेंट्स को विस्तृत स्टडी मटेरियल, नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट इत्यादि भी मिलेंगे।

इन कोर्सेज की क्वालिटी देश के टॉप कोचिंग संस्थानों से किसी मायने में कम नहीं है। साथ ही कोरोना काल में अभिभावकों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए कोर्स की फीस भी न्यूनतम रखी गई है।

अनुभवी फैकल्टी

सफलता डॉट कॉम ने देश भर के योग्य शिक्षकों को एक साथ जोड़कर एक बेहतरीन फैकल्टी टीम तैयार की है। जिनके पास नीट व आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए मशहूर शहर कोटा में पिछले कई दशकों से पढ़ाने का अनुभव है व जिन्होंने अब तक हजारों स्टूडेंट्स को सफलता दिलाई है।एजी सर के नाम से मशहूर अमित गुप्ता सर इससे पहले कोटा के मशहूर कोचिंग संस्थान करियर प्वाइंट व बंसल क्लासेज के एचओडी रह चुके हैं। आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट ऋषि सर जेईई मेन्स व एडवांस के टॉपर रह चुके हैं जिनके पास 18 सालों से ज्यादा का अनुभव है। इसी तरह ज्ञान प्रकाश केसरवानी सर पिछले 17 सालों से शिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हैं।

Safalta.com के स्टूडेंट्स ने आईआईटी जेईई मेन्स 2020 की परीक्षा में लहराया अपना परचम

हमारे मात्र 60 दिनों के रैंक बूस्टर कोर्स ने कई छात्रों को जेईई परीक्षा में सफलता दिलाई है। जीरकपुर की रहने वाली मुदिता अग्रवाल ने 98.85 पर्सेन्टाइल प्राप्त किया। उनका कहना है कि यहां के स्टडी मटेरियल, फैकल्टी और स्पेशल डाउट क्लियरिंग क्लास ने उनकी काफी मदद की है।

11 वीं कक्षा के छात्रों की पक्की तैयारी के लिए 2 साल का खास कोर्स

safalta.com लेकर आया है आईआईटी जेईई व नीट की तैयारी के लिए 2 साल का खास गोल अचीवर्स कोर्स। जिसके द्वारा छात्र 11वीं कक्षा से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं।

