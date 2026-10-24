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परीक्षा स्पेशल: यूपी पीईटी 2026 के लिए रेलवे ने चलाईं विशेष ट्रेनें, किस स्टेशन से कितने बजे मिलेगी गाड़ी?

Sat, 24 Oct 2026 01:39 PM IST
शिवम तिवारी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 24 Oct 2026 01:39 PM IST
सार

यूपी पीईटी 2026 की परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे ने अलग-अलग मार्गों पर परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों से मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, बलिया, कानपुर, शाहजहांपुर और बिजनौर के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। जानें ट्रेन नंबर, चलने की तारीख, स्टेशन और प्रस्थान का समय, ताकि यात्रा की तैयारी आसानी से कर सकें।
 

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UP PET 2026 Indian Railways Announces Special Trains Check Train Numbers Routes and Timings
UP PET 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी यूपी पीईटी 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य परीक्षा देने के लिए दूसरे शहरों में जाने वाले उम्मीदवारों को यात्रा में सुविधा देना है। उत्तर रेलवे की ओर से मुरादाबाद, लखनऊ, शाहजहांपुर और बिजनौर के बीच अनारक्षित विशेष ट्रेनें चलाने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा बलिया से कानपुर सेंट्रल और गोरखपुर से लखनऊ के बीच भी परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। अभ्यर्थियों को यात्रा से पहले ट्रेन का समय जरूर देख लेना चाहिए।
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मुरादाबाद से लखनऊ की ट्रेन कब चलेगी?

मुरादाबाद से लखनऊ जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए ट्रेन नंबर 04322 चलाई जाएगी। यह विशेष ट्रेन 25 अक्तूबर, 30 अक्तूबर और 1 नवंबर 2026 को चलेगी। ट्रेन मुरादाबाद जंक्शन से दोपहर 1:20 बजे रवाना होगी। यह रामपुर, बरेली जंक्शन, शाहजहांपुर जंक्शन, हरदोई और बालामऊ जंक्शन पर रुकेगी। ट्रेन शाम 6:10 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04321 लखनऊ जंक्शन से शाम 7 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 1:50 बजे मुरादाबाद पहुंचेगी। यह वापसी सेवा 25 और 30 अक्तूबर तथा 1 नवंबर को निर्धारित है।
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स्टेशन

ट्रेन 04322 का समय

मुरादाबाद जंक्शन

दोपहर 1:20 बजे प्रस्थान

रामपुर

दोपहर 1:55 बजे

बरेली जंक्शन

दोपहर 2:43 बजे

शाहजहांपुर जंक्शन

दोपहर 3:45 बजे

हरदोई

शाम 4:35 बजे

बालामऊ जंक्शन

शाम 5:05 बजे

लखनऊ जंक्शन

शाम 6:10 बजे आगमन


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शाम को कौन सी ट्रेन मिलेगी?

मुरादाबाद से लखनऊ जाने के लिए एक दूसरी विशेष ट्रेन भी चलाई जाएगी। ट्रेन नंबर 04324 मुरादाबाद जंक्शन से शाम 6:55 बजे रवाना होगी। यह रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई और बालामऊ होते हुए अगले दिन रात 12:25 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। यह ट्रेन 25 अक्तूबर, 30 अक्तूबर और 1 नवंबर को चलेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04323 लखनऊ से रात 1:35 बजे रवाना होकर सुबह 8 बजे मुरादाबाद पहुंचेगी। वापसी सेवा 26 अक्तूबर, 31 अक्तूबर और 2 नवंबर को निर्धारित है। इसमें शयनयान और सामान्य श्रेणी के डिब्बे होंगे।
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स्टेशन

ट्रेन 04324 का समय

मुरादाबाद जंक्शन

शाम 6:55 बजे प्रस्थान

रामपुर

शाम 7:30 बजे

बरेली जंक्शन

रात 8:25 बजे

शाहजहांपुर जंक्शन

रात 9:25 बजे

हरदोई

रात 10:25 बजे

बालामऊ जंक्शन

रात 10:47 बजे

लखनऊ जंक्शन

रात 12:25 बजे आगमन


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शाहजहांपुर से बिजनौर कैसे पहुंचें?

शाहजहांपुर से बिजनौर जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए ट्रेन नंबर 04325 चलाई जाएगी। यह ट्रेन 25 अक्तूबर, 30 अक्तूबर और 1 नवंबर 2026 को सुबह 7:10 बजे शाहजहांपुर जंक्शन से रवाना होगी। रास्ते में यह बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, गजरौला जंक्शन, चांदपुर सियाऊ हॉल्ट और हल्दौर पर रुकेगी। ट्रेन दोपहर 2 बजे बिजनौर पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04326 बिजनौर से शाम 6:55 बजे चलेगी और अगले दिन रात 1:25 बजे शाहजहांपुर पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में शयनयान और सामान्य श्रेणी के डिब्बे उपलब्ध रहेंगे।
 

स्टेशन

ट्रेन 04325 का समय

शाहजहांपुर जंक्शन

सुबह 7:10 बजे प्रस्थान

बरेली जंक्शन

सुबह 8:08 बजे

रामपुर

सुबह 9:25 बजे

मुरादाबाद जंक्शन

सुबह 10:25 बजे

अमरोहा

सुबह 11:05 बजे

गजरौला जंक्शन

दोपहर 12:10 बजे

चांदपुर सियाऊ हॉल्ट

दोपहर 1:10 बजे

हल्दौर

दोपहर 1:38 बजे

बिजनौर

दोपहर 2 बजे आगमन

बलिया से कानपुर की ट्रेन कब मिलेगी?

बलिया से कानपुर सेंट्रल जाने वाले उम्मीदवारों के लिए ट्रेन नंबर 05153 चलाई जाएगी। यह ट्रेन 24 अक्तूबर, 29 अक्तूबर और 31 अक्तूबर 2026 को बलिया से शाम 7:30 बजे रवाना होगी। रास्ते में इसका ठहराव यूसुफपुर, गाजीपुर सिटी, औंड़िहार जंक्शन, वाराणसी सिटी, वाराणसी जंक्शन, बनारस, ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज जंक्शन, सिराथू और फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर होगा। ट्रेन अगले दिन सुबह 6 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 05154 कानपुर सेंट्रल से दोपहर 12:55 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 1:15 बजे बलिया पहुंचेगी।
 

स्टेशन

ट्रेन 05153 का समय

बलिया

शाम 7:30 बजे प्रस्थान

वाराणसी जंक्शन

रात 10:25 बजे आगमन

वाराणसी जंक्शन

रात 10:30 बजे प्रस्थान

कानपुर सेंट्रल

अगले दिन सुबह 6 बजे आगमन

चलने की तारीख: बलिया से कानपुर के लिए 24, 29 और 31 अक्तूबर। कानपुर से बलिया के लिए 25 और 30 अक्तूबर तथा 1 नवंबर 2026।

ये भी पढ़ें... यूपी पीईटी परीक्षा कल: करीब 35 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, जानें एंट्री का समय, निगेटिव मार्किंग और जरूरी नियम

 

गोरखपुर से लखनऊ की ट्रेन का समय क्या है?

गोरखपुर से लखनऊ जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए ट्रेन नंबर 05007 चलाई जाएगी। यह ट्रेन 24 और 31 अक्तूबर 2026 को गोरखपुर जंक्शन से रात 8:35 बजे रवाना होगी। रास्ते में आनंद नगर जंक्शन, सिद्धार्थनगर, बढ़नी, तुलसीपुर, बलरामपुर, गोंडा जंक्शन, कर्नलगंज, बुढ़वल जंक्शन, बाराबंकी जंक्शन और बादशाहनगर रेलवे स्टेशन पर ठहराव होगा। ट्रेन अगले दिन सुबह 4:45 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 05008 लखनऊ जंक्शन से रात 8:55 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। यह वापसी सेवा 25 अक्तूबर और 1 नवंबर को चलेगी।
 

स्टेशन

ट्रेन 05007 का समय

गोरखपुर जंक्शन

रात 8:35 बजे प्रस्थान

बाराबंकी जंक्शन

अगले दिन सुबह 3:03 बजे

लखनऊ जंक्शन

अगले दिन सुबह 4:45 बजे आगमन
 

ट्रेनों में कौन से डिब्बे होंगे?

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इन विशेष ट्रेनों में सामान्य यानी अनारक्षित श्रेणी के डिब्बे उपलब्ध रहेंगे। मुरादाबाद-लखनऊ की ट्रेन नंबर 04322 में कुर्सीयान, शयनयान और सामान्य श्रेणी का उल्लेख किया गया है। ट्रेन नंबर 04324 और 04323 में शयनयान तथा सामान्य श्रेणी के डिब्बे होंगे। शाहजहांपुर-बिजनौर, बलिया-कानपुर और गोरखपुर-लखनऊ की बताई गई विशेष ट्रेनें अनारक्षित या सामान्य श्रेणी की हैं। उम्मीदवारों को टिकट लेने से पहले संबंधित ट्रेन में उपलब्ध श्रेणी की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए। ट्रेन के डिब्बों और ठहराव से जुड़ी जानकारी यात्रा के समय बदल भी सकती है।


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ट्रेन का सही समय कैसे पता करें?

अभ्यर्थी ट्रेन के ठहराव और समय-सारणी की जानकारी के लिए रेल मदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय रेलवे की पूछताछ वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in और एनटीईएस ऐप पर भी जानकारी देखी जा सकती है। उत्तर रेलवे की वेबसाइट nr.indianrailways.gov.in पर भी संबंधित सूचनाएं देख सकते हैं। यात्रा के दिन स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन की स्थिति, प्रस्थान का समय और प्लेटफॉर्म की जानकारी की पुष्टि कर लें। इससे परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की योजना बनाने में आसानी होगी और आखिरी समय में होने वाली परेशानी से बचा जा सकेगा।


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परीक्षा देने जाने से पहले क्या ध्यान रखें?

यूपी पीईटी 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अपने प्रवेश पत्र पर दिए गए परीक्षा केंद्र और रिपोर्टिंग समय को ध्यान से पढ़ें। उसी के अनुसार ट्रेन और आगे की यात्रा की योजना बनाएं। परीक्षा केंद्र दूसरे शहर में होने पर एक दिन पहले पहुंचने का विकल्प भी देख सकते हैं। रेलवे की विशेष ट्रेनें निर्धारित तारीखों पर ही चलेंगी, इसलिए अपनी यात्रा की तारीख का मिलान जरूर करें। स्टेशन पर पर्याप्त समय पहले पहुंचें और प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र भी रखें। किसी भी बदलाव या अतिरिक्त सूचना के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या 139 हेल्पलाइन से जानकारी लें।
 
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