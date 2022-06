UP Board Result 2022: इस आसान तरीके से देख सकेंगे यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट

: उत्तर प्रदेश बोर्ड के परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबर है। यूपी बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने की लेकर तारीख को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस सप्ताह में ही आने के आसार हैं। रिजल्ट देखने का आसान तरीका यहां बताया जा रहा है।उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए छात्र Results.AmarUjala.Com पर अपना परिणाम देख सकेंगे। इसके उम्मीदवार अभी से ही MY Result Plus पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।यह भी पढ़ें : UP Board Result 2022 Date Live: सीएम योगी ने यूपी बोर्ड रिजल्ट पर दिए ये निर्देश, जानें कब आएंगे नतीजे