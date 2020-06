UP Board Result 2020: 12वीं के बाद बन सकते हैं ब्लॉगर, परखें खुद को

UP Board Exam 2020: यूपी बोर्ड ने 10वीं-12वीं की परीक्षा के परिणामों की तिथि जारी कर दी है। बता दें कि लॉकडाउन से पहले ही परीक्षाएं संपन्न हो गई थीं। 27 जून को बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर देगा। अब सवाल ये है कि 12वीं के बाद किस क्षेत्र में करियर बनाना बेहतर होगा। यहां हम आपको ब्लॉगर के काम के बारे में बता रहे हैं। बहुत से लोग एक शौक के रूप में ब्लॉग लिखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मजेदार गतिविधि पूरी तरह से करियर में बदलाव ला सकती है और आपको नियमित वेतन दे सकती है।आपको पेशेवर रूप से ब्लॉगिंग करने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, विचित्र विचारों और शब्दों के साथ एक स्वभाव आपकी मदद करता है। एक पेशेवर ब्लॉगर बनने के लिए आपको यह तय करना चाहिए कि आप ब्लॉग के बारे में क्या पता है, अपने लक्षित दर्शकों को समझें, जिन विषयों को आप कवर करना चाहते हैं उन्हें सूचीबद्ध करें। साथ ही, आपको सुसंगत होना चाहिए, विशेषज्ञ साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए, अच्छी तरह से परिभाषित राय पेश करनी चाहिए और अपने ब्लॉग को नियमित रूप से बढ़ाना चाहिए। भारतीय ब्लॉगर्स प्रति माह 2 से 30 लाख रुपये के बीच भी कमाते हैं। शुरू में आप प्रति माह 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक कमा सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में कमाई की बहुत संभावनाएं हैं!उम्मीदवार सबसे पहले परिणाम अमर उजाला की MYRESULTPLUS वेबसाइट पर जाकर देख सकेंगे। माइरिजल्टप्लस की ऑफिशियल वेबसाइट https://results.amarujala.com/ है। बता दें कि हर साल सबसे पहले अमर उजाला की अंग्रेजी रिजल्ट वेबसाइट बोर्ड के परिणाम घोषित करती है। उम्मीदवार हर अपेडट के लिए समय-समय पर अमर उजाला पर वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।चरण -1 सबसे पहले My Result Plus की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।चरण -2 उसके बाद यूपी बोर्ड 2020 लिंक पर क्लिक करें।चरण -3 अब आपको रिजल्ट के दो लिंक दिखेंगे।