UP BEd JEE 2023 Admit Card: यूपी बीएड जेईई का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Published by: सौरभ पांडेय Updated Tue, 06 Jun 2023 02:32 PM IST

UP BEd JEE 2023 Admit Card Out: बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी ने उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UP BEd JEE 2023) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाकर अपने लॉगइन विवरण का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

यूपी बीएड जेईई एक राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न कॉलेजों में बैचलर ऑफ एजुकेशन (बीएड) पाठ्यक्रम में योग्य उम्मीदवारों को प्रवेश प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है। हर साल, उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न विश्वविद्यालयों को यूपी बीएड जेईई परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी देती है। इस वर्ष बुंदेलखंड विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करेगा।

2019 में, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय (एमजेपीआरयू), बरेली ने संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी। हालांकि, 2021 में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी।

ऐसे करें डाउनलोड सबसे पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाएं।

अब, यूपी बीएड जेईई 2023 परीक्षा पेज पर जाएं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक खोलें।

जानकारी दर्ज करें और लॉगइन करें।

अपना एडमिट कार्ड चेक करें और डाउनलोड करें।

UP BEd JEE पात्रता मानदंड सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों को कम से कम 50 प्रतिशत कुल अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर पास होना चाहिए। हालांकि, न्यूनतम अंकों के लिए कोई मानदंड नहीं है। मुख्य विषय के रूप में गणित और विज्ञान रखने वाले बीई / बीटेक डिग्री वाले उम्मीदवारों को कम से कम 55 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त करने चाहिए

UP BEd JEE आवेदन शुल्क यूपी बीएड जेईई आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 1,500 रुपये और एससी/एसटी वर्ग के लिए 500 रुपये है।