Tamil Nadu: उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए सरकारी स्कूल के 67 छात्र

तमिलनाडु के होसुर के सरकारी मिडिल स्कूल के 60 से अधिक छात्रों को उल्टी की शिकायत के बाद शुक्रवार को अस्पताल ले जाया गया है। डीसी कृष्णा गिरी ने बताया कि 67 छात्रों का अस्पताल में इलाज कराया गया है। उन्होंने कहा कि किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। जिला प्रशासन ने मामले में होसुर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

Hosur, TN | More than 60 students of Govt Middle School were rushed to hospital after they complained of vomiting, earlier today