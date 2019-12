अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए अलग विश्वविद्यालय चाहते हैं यह मंत्री, केंद्र से की अपील

अनुसूचित जाति (SC - Schedule Caste) के विद्यार्थियों के लिए अलग से विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग उठी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले (Minister of state for Social Justice and Empowerment Ramdas Athawale) ने केंद्र सरकार के समक्ष ये मांग रखी है।अठावले ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank) से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए विशेष विश्वविद्यालय बनाए जाने की गुजारिश की है।इस संबंध में अठावले ने कहा कि 'रमेश पोखरियाल निशंक मेरे अच्छे दोस्त हैं। अभी व मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। कल ही मैं उनसे करीब 30 मिनट के लिए मिला था। मैंने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और अनुसूचित जाति के लिए एक विश्वविद्यालय की मांग की। उन्होंने मुझे इस पर आश्वासन दिया है। मैंने रमेश पोखरियाल से अनुसूचित जाति के लिए ऐसा एक विवि बनाने की गुजारिश की है जैसा मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए है।'रामदास अठावले ने आगे कहा कि उन्होंने निजी व मान्य विश्वविद्यालयों में भी अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आरक्षण की मांग रखी है।