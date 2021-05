K K Aggarwal Death: कौन थे डॉ केके अग्रवाल, जिन्होंने ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहते हुए भी की लोगों की मदद

सोमवार की रात तकरीबन 11.30 बजे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) और हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख डॉ केके अग्रवाल का निधन हो गया है। बता दें कि डॉ अग्रवाल ने 28 अप्रैल को ट्वीट कर अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी थी। जिसके बाद दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। तबीयत बिगड़ने के चलते कुछ दिन पहले उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। किंतु 17 मई को देर रात आधिकारिक रूप से यह जानकारी दी गई कि डॉ केके अग्रवाल का कोरोना वायरस से निधन हो गया है।

ऑक्सीजन लगने के बावजूद देते रहे कोरोना से लड़ने के टिप्स

28 अप्रैल को कोरोना संक्रमित होने के बाद भी डॉ अग्रवाल लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कोरोना से लड़ने के टिप्स दे रहे थे। एक वीडियो में तो वह ऑक्सीजन सप्लाई पर रहते हुए भी कोरोना महामारी से लड़ने की जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानिए कौन थे डॉ केके अग्रवाल जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लोगों को लड़ना सिखाया।

Metabolic syndrome includes a cluster of conditions that increase the risk of heart disease, stroke and diabetes that can lead to sudden death in #COVID19

