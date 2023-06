{"_id":"6480af1836e358303503b979","slug":"nmc-official-confirms-notice-on-next-exam-by-aiims-in-second-half-of-2023-is-fake-2023-06-07","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"NExT 2023: नेशनल एग्जिट टेस्ट को लेकर वायरल हुई फर्जी अधिसूचना, एनएमसी ने बताई सच्चाई","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

NExT 2023: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) द्वारा 2023 की दूसरी छमाही में नेशनल एग्जिट टेस्ट (NExT) आयोजित करने का नोटिस फर्जी है। छात्रों को गुमराह करने के लिए NExT 2023 के मनगढ़ंत नोटिस को कई मीडिया वेबसाइट पर भी प्रसारित किया गया है।

फर्जी नोटिस में दावा किया गया है कि बुधवार, सात जून को एक बैठक आयोजित की गई थी और आगामी NExT को 2023 की दूसरी छमाही में आयोजित करने के लिए अंतिम रूप दिया गया है और इसके नियमों और विनियमों के साथ विस्तृत कार्यक्रम का "जल्द ही खुलासा" किया जाएगा।









हालांकि, नोटिस का खंडन करते हुए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड के सदस्य डॉ योगेंद्र मलिक ने कहा कि नोटिस नकली है। NExT देश भर के मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर (NEET PG) परीक्षा के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा की जगह लेना चाहता है। यह कहते हुए कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) द्वारा नेशनल एग्जिट टेस्ट पार्ट वन आयोजित किया जाएगा, फर्जी नोटिस में आगे कहा गया है कि परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा के एक महीने बाद शुरू होगी।

एनएमसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि नोटिस फर्जी है और उम्मीदवारों को सलाह दी है कि नोटिस, परिपत्रों और पत्रों की सत्यता को सत्यापित करने के लिए केवल एनएमसी की वेबसाइट देखें। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि सभी संबंधितों को केवल एनएमसी वेबसाइट पर उपलब्ध वास्तविक पत्रों, परिपत्रों और नोटिसों पर भरोसा करने के लिए सतर्क किया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग सोशल मीडिया में ऐसे फर्जी संदेशों के खिलाफ संबंधित कानून के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।