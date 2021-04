नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड : नीट पीजी 2021 परीक्षा स्थगित, 18 अप्रैल को होने थे पेपर

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए 18 अप्रैल, 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पीजी 2021 को स्थगित कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने स्वयं ट्वीट करके इस परीक्षा के स्थगित किए जाने की जानकारी दी है।

#NEETPG2021 POSTPONED !



Health & safety of our young doctors is paramount.



Next date to be decided after reviewing the situation later. @PMOIndia @MoHFW_INDIA #Unite2FightCorona pic.twitter.com/5FFzcje3iB