एमपीबीएसई: मध्य प्रदेश बोर्ड ने बदले परीक्षा के नियम, दो अंक वाले सवालों को लेकर हुआ क्या बदलाव? यहां जानें

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के आंतरिक विकल्प से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत प्रमुख विषयों में दो अंक वाले प्रश्नों में आंतरिक विकल्प नहीं मिलेगा। हालांकि, तीन और चार अंक वाले प्रश्नों में यह सुविधा जारी रहेगी।

विज्ञापन

दो अंक वाले प्रश्नों में अब क्या बदलेगा?

ये बदलाव शैक्षणिक सत्र 2026-27 में होने वाली परीक्षाओं पर लागू होंगे। मंडल की पाठ्यक्रम समिति की बैठक 20 अगस्त 2025 को हुई थी। इसके बाद 28 अगस्त 2025 को कार्यकारी समिति की बैठक में इन बदलावों को मंजूरी दी गई।

नए नियमों के अनुसार, प्रमुख विषयों के प्रश्नपत्रों में दो अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए विद्यार्थियों को आंतरिक विकल्प नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए छात्रों को उपलब्ध प्रश्न ही हल करना होगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

दो अंक वाले प्रश्न: आंतरिक विकल्प नहीं मिलेगा।

तीन अंक वाले प्रश्न: आंतरिक विकल्प मिलेगा।

चार अंक वाले प्रश्न: आंतरिक विकल्प मिलेगा।

वहीं, तीन और चार अंक वाले प्रश्नों में विकल्प की सुविधा बनी रहेगी।

इस बदलाव के बाद विद्यार्थियों को प्रमुख विषयों के दो अंक वाले प्रश्नों की तैयारी पर विशेष ध्यान देना होगा।

कौशल आधारित विषयों में क्या होगा नया नियम?

मंडल ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए भी आंतरिक विकल्प की व्यवस्था में बदलाव किया है।

अधिसूचना के अनुसार, इन विषयों में पांच अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों और सात अंक वाले वर्णनात्मक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया जाएगा।

यह व्यवस्था भी शैक्षणिक सत्र 2026-27 की परीक्षाओं से लागू होगी।

मंडल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन बदलावों की जानकारी स्कूलों और विद्यार्थियों तक पहुंचाएं।

मध्य प्रदेश बोर्ड दसवीं की परीक्षा कब से शुरू होगी?

कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। सभी परीक्षाओं का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है।



दसवीं की परीक्षा का पूरा कार्यक्रम

परीक्षा की तारीख विषय 24 फरवरी 2027 मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, श्रवण एवं वाणी बाधित विद्यार्थियों के लिए उर्दू, चित्रकला, गायन-वादन, तबला, पखावज और कंप्यूटर 25 फरवरी 2027 राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा के सभी विषय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 27 फरवरी 2027 उर्दू 2 मार्च 2027 हिंदी 5 मार्च 2027 गणित (मानक), गणित (मूलभूत) 9 मार्च 2027 अंग्रेजी 12 मार्च 2027 संस्कृत 15 मार्च 2027 विज्ञान 18 मार्च 2027 सामाजिक विज्ञान



विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विषयों के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम देख लें और उसी हिसाब से तैयारी की योजना बनाएं।

मध्य प्रदेश बोर्ड बारहवीं की परीक्षा कब होगी?

कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2027 से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं का समय भी सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा।



बारहवीं की परीक्षा का पूरा कार्यक्रम

परीक्षा की तारीख विषय 17 फरवरी 2027 जैव प्रौद्योगिकी, भारतीय संगीत (गायन-वादन, तबला और पखावज) 18 फरवरी 2027 उर्दू, मराठी 20 फरवरी 2027 संस्कृत 22 फरवरी 2027 राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा के सभी विषय, शारीरिक शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता 23 फरवरी 2027 हिंदी 24 फरवरी 2027 चित्रकला और अभिकल्पना 25 फरवरी 2027 मनोविज्ञान 26 फरवरी 2027 अंग्रेजी 1 मार्च 2027 सूचना विज्ञान अभ्यास 3 मार्च 2027 समाजशास्त्र 4 मार्च 2027 भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, पशुपालन, दुग्ध व्यापार, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास और विश्व कला 8 मार्च 2027 जीव विज्ञान 11 मार्च 2027 राजनीति विज्ञान 13 मार्च 2027 रसायन विज्ञान, इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि उपयोगी विज्ञान एवं गणित के तत्व, चित्रकला एवं पेंटिंग, गृह प्रबंधन, पोषण और वस्त्र 16 मार्च 2027 गणित 17 मार्च 2027 कृषि (मानविकी समूह), गृह विज्ञान (कला समूह), बहीखाता और लेखांकन 19 मार्च 2027 भूगोल, फसल उत्पादन एवं उद्यानिकी, स्थिर चित्र एवं अभिकल्पना, शरीर रचना, शरीर क्रिया विज्ञान और स्वास्थ्य



बारहवीं के विद्यार्थियों को अपने विषयों की तारीखें ध्यान से देखनी चाहिए। कुछ विषयों की परीक्षाओं के बीच कम अंतर है। इसलिए समय रहते पढ़ाई और दोहराव की योजना बनाना जरूरी होगा।

प्रवेश पत्र कब जारी होंगे?

मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश बोर्ड की सभी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जनवरी 2027 में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि, प्रवेश पत्र जारी होने की निश्चित तारीख नहीं बताई गई है। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने स्कूलों के संपर्क में रहें, ताकि परीक्षा से जुड़ी कोई भी नई सूचना उनसे छूटे न। विद्यार्थियों के लिए जरूरी बातें: